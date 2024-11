Felipe Massa e Julio Campos chegam a Goiânia em ritmo de decisão

Faltam apenas quatro corridas para o fim da temporada 2024 da Stock Car e a dupla de pilotos do Time Lubrax, patrocinado pela Vibra, está na disputa pelo título. Felipe Massa é, neste momento, o terceiro colocado, com 738 pontos, enquanto Julio Campos vem em sexto, com 715. Os calangos Lu e Brás, mascotes dos Postos Petrobras, já estão fazendo as contas e prontos para acelerar juntos.

A próxima e penúltima etapa do campeonato é neste fim de semana, em Goiânia, com 137 pontos em disputa: dois da pole position, 55 da vitória na corrida sprint e mais 80 da corrida principal.

“Estamos muito focados neste fim de campeonato, buscando trabalhar da melhor maneira possível com a equipe para chegar em Interlagos, em dezembro, com boas chances de brigar pelo título. Logicamente, para isso, precisamos ir bem agora em Goiânia, uma pista onde já conquistei pódios esse ano e será fundamental repetir isso neste fim de semana”, disse Massa, da equipe TMG.

“Esse fim de semana tem tudo para ser positivo, fizemos pódio na última etapa em Goiânia e temos um carro muito competitivo para chegar à liderança do campeonato ou muito perto da liderança. O campeonato está bem embolado”, afirmou Julio, piloto da Pole Motorsport.

Os trabalhos na pista começam na sexta, com o shakedown e mais dois treinos livres. No sábado, os pilotos disputam a classificação e a corrida sprint e, no domingo, a corrida principal.