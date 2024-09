Felipe Massa conhece escola em Canoas (RS) recuperada pelo Instituto Cultural Floresta

Nesta quinta-feira (5), o piloto Felipe Massa visitou a Escola Comunitária São Mateus, em Canoas (RS), que tem mais de 800 alunos. A instituição é uma das beneficiadas pelo projeto “De Volta Para a Escola”, promovido pelo Instituto Cultural Floresta (ICF).

Localizado no bairro Mathias Velho, uma das regiões mais afetadas pelas enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul neste ano, o espaço está passando por uma série de melhorias estruturais para garantir a retomada segura das aulas.

Durante a visita, o líder da temporada 2024 da Stock Car, que vai disputar a oitava etapa do ano neste fim de semana, no Velopark, em Nova Santa Rita (RS), conheceu de perto as ações realizadas pelo ICF — que incluem doações de materiais, móveis e serviços de limpeza, além de obras de recuperação da escola.

Massa percorreu as instalações, viu as melhorias e conversou, bateu fotos e deu autógrafos. Foi um encontro emocionante tanto para o piloto, que recebeu muito carinho, quanto para os professores e alunos, que puderam agradecer pessoalmente pela ajuda.

Massa, que leiloou três macacões e outros itens de sua carreira em junho deste ano, arrecadou R$ 1,8 milhão para o Instituto Cultural Floresta. O valor está sendo utilizado na reconstrução de escolas da região metropolitana de Porto Alegre.

“Quero agradecer tudo que o Floresta fez e está fazendo. E dizer que é muito importante ajudar com aquilo que podemos. O mínimo possível já é uma ajuda grande. É muito bom ver vocês de volta na escola e saber que suas famílias estão voltando a trabalhar. Quando tem união das pessoas, as coisas podem acontecer de uma forma melhor”, disse Massa durante a visita.

O contato de Massa com o ICF aconteceu através do empresário Pedro Bartelle e o projeto também teve o apoio do SOS Educação e Formiguinhas Pelo RS.

Massa percorreu as instalações, viu as melhorias e conversou, bateu fotos e deu autógrafos. Foi um encontro emocionante tanto para o piloto, que recebeu muito carinho, quanto para os professores e alunos, que puderam agradecer pessoalmente pela ajuda.

Massa, que leiloou três macacões e outros itens de sua carreira em junho deste ano, arrecadou R$ 1,8 milhão para o Instituto Cultural Floresta. O valor está sendo utilizado na reconstrução de escolas da região metropolitana de Porto Alegre.

“Quero agradecer tudo que o Floresta fez e está fazendo. E dizer que é muito importante ajudar com aquilo que podemos. O mínimo possível já é uma ajuda grande. É muito bom ver vocês de volta na escola e saber que suas famílias estão voltando a trabalhar. Quando tem união das pessoas, as coisas podem acontecer de uma forma melhor”, disse Massa durante a visita.

O contato de Massa com o ICF aconteceu através do empresário Pedro Bartelle e o projeto também teve o apoio do SOS Educação e Formiguinhas Pelo RS.