Felipe Fraga é o primeiro pole position da história da Stock Car no Uruguai

Felipe Fraga foi o nome desta sexta-feira (25 de outubro) da primeira sessão classificatória da história da Stock Car Pro Series no Uruguai. Em uma tarde marcada por condições mistas de asfalto, chuva e frio no Autódromo Victor Borrat Fabini, em El Pinar, o piloto da Blau Motorsport conquistou a pole position da décima etapa da temporada 2024 com direito a uma performance muito sólida no traçado de 3.120 metros e 12 curvas. Foi a primeira vez que o mais jovem vencedor e campeão da Stock Car comemora uma pole neste ano e a 12ª em sua trajetória na categoria.

Fraga cravou 1min22s188 como melhor volta na fase final da classificação e impôs uma incomum diferença de 0s3 para o segundo colocado. Líder do campeonato, Felipe Massa (TMG Racing) vai dividir a primeira fila na corrida principal, que será realizada na tarde de sábado em El Pinar. Vencedor da prova principal em Buenos Aires, no início do mês, Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) largará em terceiro, tendo Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time) ao seu lado. Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports) partirá da quinta posição.

Felipe Baptista viverá uma situação curiosa neste sábado. Punido por conta de incidente em Buenos Aires, o vice-líder do campeonato vai largar em último na prova sprint, porém, graças ao sexto melhor tempo na fase final da classificação, o piloto da Crown Racing iniciará a disputa principal da etapa uruguaia em sexto lugar, seguido por Rafael Suzuki (TMG Racing) e Ricardo Zonta (RCM Motorsport).

12º lugar na classificação, Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel) assegurou o direito de abrir a fila da corrida sprint em razão da regra do grid invertido, tendo Enzo Elias (Crown Racing) ao seu lado na primeira fila da disputa marcada para ter início às 9h (horário de Brasília).

Fraga vibrou muito com a conquista nesta sexta-feira e dedicou o resultado à esposa, Vanessa, grávida do primeiro filho do casal. “Estou muito feliz. Foi uma classificação muito adversa, e no Q3 fiquei com medo de ter feito a escolha errada [ir para a pista com pneus slicks]. Mas só tenho de agradecer à Blau e a todo mundo que tornou isso possível. Quero mandar um beijo especial para a Vanessa e o Dan, meu filho, que está quase nascendo. Falei para ela que, se fizesse a pole hoje, eu a dedicaria para eles dois”.

“O ano está difícil, mas a gente não desiste nunca. E é bom ter essa classificação adversa para mostrar que ainda somos capazes de andar lá na frente. O carro estava muito bom no seco e na chuva, então é só agradecer, comemorar e amanhã tentar minha primeira vitória com a Blau, se Deus quiser”, completou o dono da sexta-feira em El Pinar.

Temporal muda tudo — A forte chuva que deu as caras em El Pinar mexeu com o cronograma e tornou a sessão classificatória um novo desafio para os pilotos, já que os treinos livres foram realizados com pista seca. Os competidores encararam frio — temperatura ambiente de 15ºC — e o asfalto bem molhado para a definição do pole position da décima etapa da temporada.

Antes do início da classificação, o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) do Automobilismo acatou recurso de Julio Campos, que conseguiu reverter a punição imposta em Buenos Aires. Por sua vez, Felipe Baptista — vice-líder do campeonato — vai partir da última posição na corrida sprint em razão de sanção aplicada na capital argentina.

Bastante escorregadia, a pista uruguaia colocou à prova o talento e a capacidade dos pilotos da Stock Car de andar no molhado na abertura do Q1. Com muita experiência e vitórias em tais condições, Rubens Barrichello foi o mais rápido do Grupo 1 e virou 1min27s932, seguido pelo filho e companheiro de equipe Mobil Ale Full Time, Dudu Barrichello. Lucas Foresti passou em terceiro e Rafael Suzuki foi o quarto. Também avançaram ao Q2 Vitor Baptista, Felipe Massa, Cesar Ramos, Bruno Baptista, Gaetano Di Mauro e Ricardo Zonta.

Com a diminuição da chuva e a passagem dos carros pela pista, as condições do traçado melhoraram significativamente para a segunda parte do Q1. Felipe Fraga fez volta voadora e marcou 1min26s769 em sua melhor passagem para liderar o pelotão. Marcos Gomes foi o segundo e Julio Campos, terceiro. Cacá Bueno garantiu lugar na segunda fase da sessão em quarto lugar, assim como Enzo Elias, Arthur Leist, Gabriel Casagrande, Felipe Baptista, Thiago Camilo e Daniel Serra.

Fraga faz história — As condições da pista melhoraram muito para o Q2 em diante, o que proporcionou uma sessão bastante movimentada e com grande alternância nas primeiras posições. Mas Fraga sobressaiu com tempos muito fortes e esteve frequentemente no topo da tabela, de onde só foi demovido por Ricardo Zonta, com o cronômetro zerado. Lucas Foresti marcou o 12º melhor tempo e assegurou o direito de largar na frente na corrida sprint da etapa.

Além dos dois, Suzuki, Massa, Casagrande, Gaetano Di Mauro, Felipe Baptista e Dudu Barrichello entraram na briga direta pela pole position no Q3. Para o segmento final da classificação, a direção de prova liberou as equipes para escolher entre pneus de pista seca ou de chuva em razão das condições mistas da pista.

Fraga aliou a melhor performance com a estratégia acertada e, com pneus slicks, marcou 1min22s188 para conquistar a primeira pole da Stock Car no Uruguai. Massa foi quem mais chegou perto e registrou o segundo melhor tempo, seguido por Gabriel Casagrande, Dudu Barrichello e Di Mauro, completando a relação dos cinco primeiros do grid da corrida principal, de domingo.

Sábado especial — A Stock Car volta a acelerar a partir das 9h e realizará sua primeira corrida em solo uruguaio com a prova sprint, que terá 30 minutos mais uma volta de duração.

Às 11h30 será realizada a visitação aos boxes, um dos momentos mais aguardados do fim de semana, quando os fãs têm a oportunidade direta de interagir com grandes nomes do automobilismo sul-americano e mundial. A rodada do Uruguai será completada às 13h40 com a corrida principal, que terá 50 minutos.

A Stock Car Pro Series é transmitida ao vivo pelo canal oficial da categoria no YouTube, Band (TV aberta), SporTV e BandSports (canais por assinatura), Motorsport.tv — atingindo mais de 170 países em cinco idiomas diferentes a cada etapa —, Motorsport.tv Brasil no YouTube, MAVTV Brasil Motorsports Network e MAVTV América do Norte.

Stock Car Pro Series, temporada 2024

Etapa 10, El Pinar, Uruguai

Grid de largada, corrida principal*

1º – Felipe Fraga (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min22s188

2º – Felipe Massa (TMG Racing/Chevrolet Cruze), 1min22s490

3º – Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), 1min22s536

4º – Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), 1min22s964

5º – Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min23s058

6º – Felipe Baptista (Crown Racing/Toyota Corolla), 1min23s652

7º – Rafael Suzuki (TMG Racing/Chevrolet Cruze), 1min24s634

8º – Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min24s805

Eliminados no Q2

9º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min25s833

10º – Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), 1min25s841

11º – Enzo Elias (Crown Racing/Toyota Corolla) 1min25s853

12º – Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), 1min25s865

13º – Arthur Leist (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min25s901

14º – Júlio Campos (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min25s959

15º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min26s056

16º – Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min26s096

17º – Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min26s120

18º – Vitor Baptista (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), 1min26s120

19º – Cacá Bueno (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 1min26s289

20º – Marcos Gomes (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min26s406

Eliminados no Q1

21º -Nelson Piquet Jr. (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min28s547

22º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min28s961

23º – Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min29s380

24º – Gianluca Petecof (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min29s636

25º – Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min29s641

26º – Lucas Kohl (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze), 1min30s005

27º – Zezinho Muggiati (KTF Racing/Chevrolet Cruze), sem tempo

*resultado extraoficial

Grid de largada, corrida sprint*

1º – Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze)

2º – Enzo Elias (Crown Racing/Toyota Corolla)

3º – Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla)

4º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze)

5º – Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla)

6º – Rafael Suzuki (TMG Racing/Chevrolet Cruze)

7º – Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze)

8º – Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla)

9º – Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze)

10º – Felipe Massa (TMG Racing/Chevrolet Cruze)

11º – Felipe Fraga (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze)

12º – Arthur Leist (Full Time Sports/Toyota Corolla)

13º – Júlio Campos (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze)

14º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla)

15º – Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla)

16º – Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla)

17º – Vitor Baptista (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla)

18º – Cacá Bueno (KTF Sports/Chevrolet Cruze)

19º – Marcos Gomes (KTF Racing/Chevrolet Cruze)

20º – Nelson Piquet Jr. (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze)

21º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze)

22º – Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze)

23º – Gianluca Petecof (Full Time Sports/Toyota Corolla)

24º – Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze)

25º – Lucas Kohl (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze)

26º – Zezinho Muggiati (KTF Racing/Chevrolet Cruze)

27º – Felipe Baptista (Crown Racing/Toyota Corolla)

*resultado extraoficial

Programação em El Pinar

Sábado, 26 de outubro

09h00 – Corrida sprint (30 minutos + 1 volta)

11h30 – Visitação aos boxes

13h40 – Corrida principal (50 minutos + 1 volta)

Stock Car Pro Series

Classificação do campeonato

1º – Felipe Massa, 696 pontos

2º – Felipe Baptista, 684

3º – Bruno Baptista, 661

4º – Gabriel Casagrande, 656

5º – Ricardo Zonta, 653

6º – Julio Campos, 637

7º – Dudu Barrichello, 621

8º – Daniel Serra, 560

9º – Rafael Suzuki, 543

10º – Enzo Elias, 539

11º – Rubens Barrichello, 529

12º – Thiago Camilo, 527

13º – Ricardo Maurício, 513

14º – Felipe Fraga, 496

15º – Cesar Ramos, 477

16º – Nelson Piquet Jr., 433

17º – Gaetano Di Mauro, 429

18º – Arthur Leist, 415

19º – Lucas Foresti, 407

20º – Átila Abreu, 402

21º – Guilherme Salas, 389

22º – Cacá Bueno, 332

23º – Gianluca Petecof, 322

24º – Zezinho Muggiati, 308

25º – Vitor Baptista, 299

26º – Allam Khodair, 281

27º – Lucas Kohl, 165

28º – Marcos Gomes, 142

29º – Gabriel Robe, 93

30º – Luan Lopes, 16

31º – Raphael Teixeira, 7

*pontuação extraoficial

Calendário Stock Car Pro Series, temporada 2024 (atualizado):

25 e 26/10 – 10ª etapa, El Pinar, Uruguai

23 e 24/11 – 11ª etapa, Goiânia (GO)

14 e 15/12 – 12ª etapa, Super Final BRB, Interlagos (SP)