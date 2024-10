Felipe Fraga é o mais rápido no primeiro dia da Stock Car no Uruguai

A Stock Car Pro Series abriu nesta quinta-feira (24/10) mais uma jornada internacional na sua história. A principal competição do automobilismo brasileiro estreou no Uruguai e acelerou no Autódromo Victor Borrat Fabini, em El Pinar, com o primeiro treino livre visando a décima etapa da temporada 2024. O mais rápido em um dia de muitas análises sobre o traçado de 3.120 metros foi Felipe Fraga (Blau Motorsport). O mais jovem vencedor e campeão da Stock Car superou Rafael Suzuki (TMG Racing) já com a bandeira quadriculada para registrar 1min18s779, a volta mais rápida do dia no circuito uruguaio, a bordo do Chevrolet Cruze #88.

Vindo de vitória em Buenos Aires no começo de outubro, Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) foi o terceiro mais rápido da sessão, seguido por Gianluca Petecof (Full Time Sports), que foi o melhor posicionado entre os pilotos que aceleram com Toyota Corolla. A quinta posição no treino ficou com Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports), seguido por Thiago Camilo (Ipiranga Racing) e o líder do campeonato, Felipe Massa (TMG Racing). Os multicampeões e ex-companheiros de equipe Daniel Serra (Eurofarma RC) e Cacá Bueno (KTF Sports) registraram o mesmo tempo — 1min19s271 — e finalizaram em oitavo e nono, respectivamente. Colega de time de Felipe Fraga, o experiente Allam Khodair foi o décimo nesta tarde.

A sessão novamente mostrou a faceta do equilíbrio e da competitividade da Stock Car. Exatos 0s999 separaram o mais rápido do treino do 22º colocado, em cenário que traz perspectiva de uma classificação muito equilibrada e definida nos detalhes em El Pinar.

Abertura dos trabalhos — A Stock Car Pro Series abriu oficialmente a programação da sua estreia no Uruguai na manhã desta quinta-feira com a realização do shakedown em El Pinar. Divididos em dois grupos, os pilotos foram à pista completar as primeiras voltas no circuito de 3.120 metros de extensão. O melhor do primeiro grupo foi Dudu Barrichello, que virou 1min19s627 em sua melhor passagem. Porém, o mais rápido do shakedown foi Rafael Suzuki, com o tempo de 1min19s044, 0s058 de vantagem para Thiago Camilo. Vindo de poles nas duas últimas etapas (Velopark e Buenos Aires), o piloto da TMG Racing tem no seu histórico experiências recentes no traçado uruguaio correndo pelo TCR South America Banco BRB.

Com céu nublado e 20ºC de temperatura ambiente, os pilotos voltaram à pista às 13h30 para o primeiro treino livre. Ricardo Maurício, Gaetano Di Mauro, Lucas Foresti, Felipe Massa e Felipe Baptista chegaram a ocupar a ponta durante a sessão para o Grupo 1. Ao fim de 30 minutos de atividade, o mais rápido foi Di Mauro, que registrou 1min19s157 com o Chevrolet Cruze #11 da Cavaleiro Sports. O tempo de Gaetano foi somente 0s060 mais rápido que Massa, segundo colocado. Todos os 12 competidores andaram dentro do mesmo segundo. Allam Khodair foi o terceiro mais rápido, seguido por Arthur Leist e Julio Campos.

Entre os pilotos do segundo grupo a ir à pista, quem começou melhor foi Felipe Fraga, que logo se posicionou entre os dez mais rápidos no geral, assim como Suzuki, que minutos depois avançou para a quarta colocação da tabela de tempos.

Perto do fim do treino, Suzuki reafirmou sua força e experiência em El Pinar e assumiu a liderança. Mas já com a bandeira quadriculada, Fraga virou tempo 0s063 que o carro #8 e fechou o dia como o mais rápido no Uruguai. Gabriel Casagrande concluiu a sessão como o terceiro, seguido por Gianluca Petecof. Melhor do grupo 1, Gaetano Di Mauro concluiu o treino no top-5.

“Divertida e muito legal” — Para a ampla maioria dos pilotos, correr em El Pinar tem sido uma experiência inédita na carreira. Uma das características mais peculiares é a presença da areia na pista por conta da proximidade com a praia. Felipe Fraga gostou do traçado uruguaio na sua primeira impressão após liderar os trabalhos do dia.

“Claro, você ama a pista quando se é P1 [risos]. Mas, na verdade, gostei muito. Primeiro porque gosto sempre de andar em um circuito novo, o que é um desafio para todo mundo. Não temos muitos treinos, então temos duas, três oportunidades de sair dos boxes e temos de nos virar. É um traçado que lembra Curvelo, em Minas Gerais: tem muitas curvas em sequência, não dá tempo para pensar muito, mas achei muito divertida e muito legal”, destacou.

“Quando se trata de uma pista nova, a gente busca andar muito para aprender o traçado. O carro está bacana até agora, mas amanhã a pista vai melhorar mais. Muita gente andando com pneus novos, então vamos ter de fazer nosso fim de semana. Mas saímos dos boxes com um carro já muito bom, mesmo no começo, quando o asfalto estava com muita areia. Estou me divertindo muito e acho que já é o terceiro fim de semana que o carro vem com performance boa, embora as coisas não tenham se encaixado muito. Mas tomara que, desta vez, possamos fazer um bom fim de semana”, complementou Fraga.

Mais rápido do primeiro grupo, Di Mauro também aprovou El Pinar. “Gostei bastante. Como venho do kart, percebo que os kartódromos têm um estilo meio parecido com o que vemos aqui. É uma pista com mais ondulações, curva atrás de curva. Me adaptei bem rápido e curti muito. Por ser um traçado diferente para todo mundo, é preciso se acostumar rápido. Nosso carro parece bem competitivo. Vamos ver se conseguimos evoluir mais um pouquinho para tentar disputar a pole e, quem sabe, uma vitória”, salientou o piloto da Cavaleiro.

Fim de semana especial — A principal categoria do automobilismo brasileiro volta à pista em El Pinar nesta manhã de sexta-feira com o segundo treino livre, a partir de 10h. Pouco depois, às 14h05, acontece a sessão classificatória que vai definir o grid das corridas principal e sprint pela décima etapa da temporada 2024.

A inversão dos 12 primeiros colocados da classificação vai determinar o grid de largada da corrida sprint, que terá início na manhã de sábado, às 9h, com 30 minutos mais uma volta de duração. Nesta disputa, Felipe Baptista (Crown Racing) e Julio Campos (Pole Motorsport) terão de partir do fim da fila por conta de punições aplicadas na etapa de Buenos Aires, no começo de outubro.

Às 11h30 será realizada a visitação aos boxes, um dos momentos mais aguardados do fim de semana, quando os fãs têm a oportunidade direta de interagir com grandes nomes do automobilismo sul-americano e mundial. A rodada do Uruguai será completada às 13h40 com a corrida principal, de 50 minutos de duração.

A Stock Car Pro Series é transmitida ao vivo pelo canal oficial da categoria no YouTube, Band (TV aberta), SporTV e BandSports (canais por assinatura), Motorsport.tv — atingindo mais de 170 países em cinco idiomas diferentes a cada etapa —, Motorsport.tv Brasil no YouTube, MAVTV Brasil Motorsports Network e MAVTV América do Norte.

Os ingressos para a estreia da Stock Car no Uruguai estão à venda na plataforma TickAntel. Maiores informações sobre o evento, valores e como adquirir as entradas estão no link a seguir.

Stock Car Pro Series, temporada 2024

Etapa 10, El Pinar, Uruguai

Treino Livre 1

1º – Felipe Fraga (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min18s779

2º – Rafael Suzuki (TMG Racing/Chevrolet Cruze), 1min18s842

3º – Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), 1min19s017

4º – Gianluca Petecof (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min19s147

5º – Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min19s157

6º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min19s160

7º – Felipe Massa (TMG Racing/Chevrolet Cruze), 1min19s217

8º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min19s271

9º – Cacá Bueno (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 1min19s271

10º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min19s281

11º – Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min19s325

12º – Nelson Piquet Jr. (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min19s466

13º – Arthur Leist (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min19s483

14º – Júlio Campos (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min19s536

15º – Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), 1min19s548

16º – Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min19s548

17º – Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), 1min19s578

18º – Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min19s603

19º – Vitor Baptista (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), 1min19s635

20º – Zezinho Muggiati (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min19s750

21º – Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min19s771

22º – Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), 1min19s778

23º – Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min19s933

24º – Enzo Elias (Crown Racing/Toyota Corolla), 1min20s005

25º – Marcos Gomes (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min20s078

26º – Felipe Baptista (Crown Racing/Toyota Corolla), 1min20s127

27º – Lucas Kohl (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze), 1min20s298

Programação em El Pinar

Sexta-feira, 25 de outubro

10h00 – Treino Livre 2

14h05 – Classificação



Sábado, 26 de outubro

09h00 – Corrida sprint (30 minutos + 1 volta)

11h30 – Visitação aos boxes

13h40 – Corrida principal (50 minutos + 1 volta)



Contatos

Rodolpho Siqueira / Fernando Silva / Bruno Vicaria

(11) 9 5472 0163