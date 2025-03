Felipe e Ferrari lançam novo single “Mínimos Detalhes”

As novidades com Felipe e Ferrari não param! Com uma carreira marcada por músicas românticas, a dupla preparou mais um grande momento para seu público: o lançamento do single “Mínimos Detalhes”. Esta música traz à tona todo o talento e a paixão de Felipe e Ferrari, que mais uma vez encantam com suas melodias intensas e letras envolventes. O single está disponível nas plataformas de áudio e o videoclipe oficial no Youtube.

“Mínimos Detalhes” celebra a intensidade de um sentimento único, capaz de transformar até os menores gestos em algo grandioso. A letra, rica em emoção, e a sonoridade refinada mostram a maturidade artística da dupla, que já conquistou o Brasil com suas apresentações e músicas que se tornam trilhas sonoras da vida de seus fãs.

“Estamos vivendo um momento muito especial na nossa vida e na nossa carreira, estamos fazendo o que amamos e cada vez mais trazendo a nossa identidade para os projetos”_ comenta Felipe. _“Tenho certeza que o público vai se identificar com essa música, estamos muito animados com esse lançamento e com os demais que estão por vir” completa Ferrari.

Para esse lançamento, os artistas apostaram na direção de vídeo assinada por Jacques Jr, responsável por grandes projetos da música sertaneja e o videoclipe traz um visual impactante para comunicar essa nova era, para completar o time, a produção musical foi assinada por Dudu Oliveira, um dos mais renomados produtores musicais do gênero.

Ainda para 2025, os artistas preparam uma grande novidade para os fãs. O DVD “Um Novo De Nós“, foi gravado em Goiânia e promete trazer uma nova etapa da carreira de Felipe e Ferrari. O audiovisual, que contou com a participação especial de Diego e Arnaldo e Traia Veia, demonstra o amadurecimento musical da dupla e suas mais novas experiências com o público, que sempre os acompanhou de perto.