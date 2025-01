Felipe Dylon retorna ao cenário musical

O cantor Felipe Dylon, que conquistou a juventude brasileira nos anos 2000, está de volta com um novo single intitulado “O Verão Aqui no Rio”. Com uma sonoridade que remete ao pop rock vibrante que o consagrou, o artista de 37 anos revela uma diversidade musical ampliada, mencionando influências que vão de Alok a Raimundos.

Em sua mais recente produção, o carioca expressa sua relação com a música e como ela reflete sua vida cotidiana. “Eu gosto muito de Iron Maiden e sou fã de Jota Quest e Capital Inicial. Essas bandas têm uma energia que me atrai”, afirmou Dylon durante entrevista ao portal g1.

Este novo single faz parte do EP intitulado “Só Alegria”, que marca seu primeiro lançamento significativo desde o álbum “Em Outra Direção”, lançado em 2006. Durante a conversa, ele destacou a importância de ter se afastado temporariamente da carreira para se reequilibrar: “Eu precisava realmente tirar um tempo para me recompor”.

Ao longo da entrevista, Dylon também recordou os dias de glória como ídolo teen e compartilhou suas experiências no teatro, onde atuou no musical “Os Saltimbancos” ao lado de sua mãe. “É uma experiência muito legal. A música sempre foi minha porta de entrada para outras formas de arte”, contou.

A relação do cantor com o verão é notável e se reflete em seu trabalho. Ao ser questionado sobre como manter a originalidade ao abordar esse tema repetidamente, Dylon respondeu: “Vivo em um lugar praiano e isso influencia diretamente minha música. As pessoas se conectam com essa vibe tropical e festiva”.

Dylon também comentou sobre sua rotina atual no Arpoador, onde desfruta de momentos surfando sempre que pode. “Morar aqui é incrível”, destacou.

Refletindo sobre seus primeiros anos de sucesso, ele rememora a empolgação das fãs e como era desafiador lidar com a intensidade dos shows. “Era uma época intensa, mas guardo tudo com carinho. Cresci bastante desde então e aprendi a lidar com essa pressão”, disse.

O cantor ainda relatou algumas situações inusitadas que viveu durante os shows, incluindo um episódio em que uma carta arremessada por uma fã atingiu seu rosto, resultando em um olho roxo. “Essas coisas aconteciam frequentemente”, lembrou com bom humor.

Após um período longe dos palcos, Felipe Dylon retorna ao cenário musical com energia renovada. “Estou recebendo um feedback positivo do público e sinto que as coisas estão voltando aos poucos ao normal”, concluiu.

Felipe Dylon tem apresentações agendadas e promete shows animados nos próximos meses.