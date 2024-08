Felipe Bardi garante vaga no Mundial de 2025 

O velocista Felipe Bardi, atleta olímpico do SESI-SP, que treina em Santo André, bateu o índice de 10 segundos cravados nos 100 metros rasos durante o 100° Campeonato Paulista Loterias Caixa de Atletismo Adulto. Com essa marca, que é o exato tempo determinado

pela World Athletics como índice para a distância, Bardi se classificou para o Mundial de Atletismo de Tóquio, no Japão, a competição mais importante do calendário internacional em 2025.

A competição estadual foi realizada entre os dias 23 e 25 de agosto e faz parte das comemorações dos 100 anos da Federação Paulista de Atletismo (FPA). O evento reuniu 821 atletas, de 65 entidades e clubes.

“Estou feliz por ter feito a marca ainda neste ano já assegurando vaga para o Mundial do ano que vem. Estou contente por encerrar a temporada com este resultado que, confesso, não esperava. Vou seguir trabalhando para que venham boas marcas e mais conquistas

em 2025″, comemorou o atleta olímpico, que disputou os Jogos de Paris-2024 e é o atual recordista sul-americano e brasileiro da distância, com a marca de 9.96 segundos.

Atletismo Sesi

O SESI-SP fez história no ano centenário da FPA, realizando excelentes resultados a nível mundial nas provas de (corridas, saltos e lançamentos). Além de Felipe Bardi, outros atletas do Sesi Santo André se destacaram, entre eles:

Adrian Henrique Vieira (Salto em Distância); Isadora Pereira (200m); Lucas Vilar (200m); Larissa Candido, Ana Cecília Correia, Júlia Damasceno e Isadora Pereira (4x100m); e Adrian Henrique Vieira, Felipe Bardi, Lucas Vilar e Erik Cardoso (4x100m) conquistaram

a medalha de ouro.

Larissa Brito (100m s/B); Mikael Pochini (Salto Triplo com índice para o Campeonato Mundial de Atletismo SUB-20); Erik Cardoso (100m); Ana Cecília Correia (200m); e Bárbara Barbosa (Lançamento do Martelo) garantiram a medalha de prata.

Adrian Henrique Vieira (110m s/B) e Júlia Damasceno (100m) fecharam com a medalha de bronze.