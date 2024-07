Felipe Anderson explica posições que pode jogar e deve encarar o Botafogo

Felipe Anderson já se colocou à disposição de Abel Ferreira para atuar em qualquer setor do ataque. O meia-atacante do Palmeiras destacou sua versatilidade -adquirida durante passagem pelo futebol italiano- e afirmou que está “muito bem fisicamente” para possível estreia contra o Botafogo.

“Nos últimos três anos, sempre mudei muito de posição. Atuei muito na direita, mas gostava também [de jogar] pela esquerda e pelo meio. Joguei também como ala”, disse Felipe Anderson.

“Nas ultimas duas temporada, joguei muito como falso nove. Gosto muito da liberdade de se movimentar ali pelo meio.”

Felipe Anderson ainda se colocou à disposição para enfrentar o Botafogo. A partida será nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), pelo Brasileirão.

“Me sinto muito bem fisicamente. sim, estarei disponível [para o jogo], e vamos ver o que acontece.”

Ele já vem treinando com o elenco e afirmou que as últimas semanas foram “muito intensas”. Além de Felipe Anderson, o Giay e Maurício já treinam com o elenco.

O meia-atacante herdou a camisa 9 de Endrick e já foi apresentado à torcida. Felipe Anderson esteve no Allianz Parque na última quinta-feira (11), quando o Palmeiras encarou o Atlético-GO.

Felipe Anderson chegou ao Palmeiras assinando pré-contrato. Ele estava em fim com a Lazio, da Itália, quando assinou com o clube paulista e acertou o retorno ao futebol brasileiro. O vínculo vai até o final de 2027.