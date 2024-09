Felipe Amorim estreia no Rock in Rio neste fim de semana

O cantor Felipe Amorim fará sua estreia no Rock in Rio, que é um dos principais festivais de música no mundo, no próximo domingo (22). O artista subirá ao palco do Coke Studio para cantar seus principais sucessos, incluindo a música de trabalho “Novinha do TKT”, que já ultrapassou 130 mil criações em trend de dança nas redes sociais e mais de 12 milhões de streams nas plataformas digitais.

Conhecido por sua voz e seus hits chicletes que dominam as redes sociais, o artista se destaca na cena musical brasileira e seu primeiro show no Rock in Rio marca um passo importante na consolidação de sua carreira. Felipe Amorim fará um pocket show com grandes sucessos, como “Toca o Trompete”, “Love Gostosinho” e a faixa foco que mistura forró, piseiro, funk e música eletrônica.

“É um sonho realizado poder me apresentar no Rock in Rio”, declara Felipe Amorim. “É uma honra estar ao lado de tantos artistas talentosos e fazer parte deste festival que é tão importante”, completa o artista.

Com quase nove milhões de ouvintes mensais no Spotify, o cantor coleciona milhares de streams e singles viralizados nas redes sociais.