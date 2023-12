Felipão se arrepia com vitória e coloca Atlético na briga pelo título: ‘Eu acredito’

O coro “Eu acredito” vem acompanhando o Atlético-MG desde a conquista da Copa Libertadores em 2013 e encheu o técnico Luiz Felipe Scolari de esperança após uma vitória dramática do time mineiro frente ao São Paulo, por 2 a 1, neste sábado, na Arena MRV, pela 37ª rodada do Brasileirão. O resultado deixou o clube ainda com chances de título.

“Essa frase ‘Eu acredito’ arrepia a gente, deixa a gente motivado, deixa a gente diferente. Porque nem eu acreditava mais, hoje, no final do jogo. Quando a gente fez o gol eu ainda disse: ‘Essa bola não pode ter sido gol, o Paulinho chutou para fora’. Todo mundo estava brincando. É de acreditar. Esse ‘Eu acredito’, tomara que não seja só uma frase do Galo, que seja uma frase que todos nós tenhamos como meta em todos os nossos objetivos. Eu acredito e trabalho para isso”, disse Felipão.

Após fazer a sua parte, o Atlético secará o Palmeiras no duelo contra o Fluminense, neste domingo, às 16h, no Allianz Parque. O time mineiro tem os mesmos 66 pontos da equipe alviverde, mas leva a pior no saldo de gols: 30 a 23.

“Depois dessa vitória suada sobre o São Paulo, eu quero me referir à torcida do Galo: que eles ainda acreditem sim. Sou o técnico, mas sou torcedor como eles do ‘Eu acredito’ e não se sabe o que vai acontecer. Até quarta-feira que vem estamos brigando pelo título”, afirmou o treinador.

Já o lateral Guilherme Arana mandou um recado para o técnico Fernando Diniz, do Fluminense, e se mostrou favorável à “mala branca”. Já classificado para a próxima edição da Libertadores e na espera do Mundial de Clubes, o time carioca só cumpre tabela nesta reta final de Brasileirão.

“Hoje, foi mais na base da raça. A torcida em nenhum momento largou a nossa mão. Essa força deles transmite para quem está dentro de campo. Muito feliz com a vitória, a nossa parte foi feita. Tem que ter (incentivo financeiro), é válido. É um campeonato que se a gente beliscar vai ser histórico, então acho que o incentivo financeiro nessa reta final é bem válido, mas tem o Diniz! Aí, professor, ajuda a gente”, disse o lateral.

Ainda sonhando com o título, o Atlético fecha sua participação no Brasileirão diante do Bahia, na quarta-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador.