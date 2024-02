Felicio Ramuth inaugura laboratórios de pesquisa para produção de vinho em Jundiaí

O governador em exercício Felicio Ramuth inaugurou nesta quinta-feira (8) um moderno laboratório de pesquisa e aprimoramento de estudos sobre o processamento da uva para a fabricação de vinhos, sucos e espumantes. O local fica na Escola Técnica Estadual (Etec) Benedito Storani, em Jundiaí, e servirá aos cursos na área de Viticultura e Enologia. A ação teve investimento de R$ 7,5 milhões do Governo de SP e impulsiona o desenvolvimento do setor em São Paulo.

“É um laboratório que já deu certo porque foi planejado e concebido com a ideia de ser um espaço que vai produzir ciência aplicada. Aquela ciência que se transforma em negócios. E eu sei disso por vejo aqui os representantes dessa importante linha de produção da cadeia produtiva da viticultura enologia no nosso estado”, afirmou Felicio Ramuth.

“Vocês empreendedores são os que geram empregos, renda e pagam os impostos para podermos investir em construções como essa. Que servirá alunos de cursos profissionalizantes que desejam se qualificar, que já estão no mercado de trabalho e que se tornarão empreendedores. Estou muito feliz de estar lado do futuro do nosso estado e do nosso país”, acrescentou o governador em exercício.

A cerimônia teve a presença do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, Vahan Agopyan, da diretora-superintendente do Centro Paula Souza (CPS), Laura Laganádo, além de parlamentares estaduais, municipais, de prefeitos, representantes de associações e empreendedores da cadeia produtiva do vinho de São Paulo, professores e alunos da instituição.

O laboratório recebeu do governo estadual investimento na aquisição de equipamentos de alta tecnologia utilizados no desenvolvimento de todas as etapas de processamento da uva. A nova estrutura conta com geradores de água quente, sistemas de refrigeração para resfriamento e controle de fermentação e estabilização de vinhos, bombas centrífugas, tanques de fermentação e monobloco de envase, entre outros materiais.

As instalações simulam as mais modernas indústrias do setor e permitem a realização de análises que garantem a integridade dos produtos e segurança nos resultados. O bloco de laboratórios é dividido em adegas, salas de paramentação, de preparação e de reagentes, laboratórios de microvinificação, microbiologia, enoquímica, enologia e gastronomia, além de ambientes para degustação e harmonização de vinhos.

As Escolas Técnicas (Etecs) estaduais são administradas pelo Centro Paula Souza (CPS), autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. As Etecs atendem mais de 226 mil alunos nos Ensinos Técnico, Integrado e Médio, e são uma importante referência de capacitação para o emprego em diversos setores do mercado em São Paulo.

Inauguração de Poupatempo

Na sequência, o governador em exercício Felicio Ramuth esteve em Bom Jesus dos Perdões, também na região de Campinas, e entregou oficialmente o novo posto local do Poupatempo. A unidade foi implantada com o apoio da prefeitura e tem capacidade de até 130 de atendimentos por dia, beneficiando uma população de mais de 22 mil habitantes.

O posto oferece serviços presenciais para a solicitação de RG, primeira via e alteração de dados cadastrais da CNH, mudança na característica ou transferência interestadual de veículo, intenção de matrícula escolar, entre outros. Os atendimentos no local necessitam de agendamento de data e horário pelo aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, no portal www.poupatempo.sp.gov.br, totens de autoatendimento ou pelo WhatsApp, no número (11) 95220-2974.

Pelos canais eletrônicos os usuários têm acesso a serviços como a renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, Seguro-desemprego, atestado de antecedentes criminais, pesquisa de débitos de veículos, por exemplo. A nova unidade do Poupatempo em Bom Jesus dos Perdões funciona na avenida Santos Dumont, s/n – Jardim Bela Vista, a unidade vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.