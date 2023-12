Feiras natalinas: Artesãos de São Paulo oferecem opções de presente

Durante o mês natalino, os paulistanos poderão contar com as feiras de artesanato do Mãos e Mentes Paulistanas da Prefeitura de São Paulo como opções de locais de compras para o final do ano. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que visa apoiar os artesãos e manualistas da cidade.

Serão 16 pontos de venda por toda a Capital, com as mais diversas alternativas de presentes únicos, que vão desde itens infantis à decoração de casa e até artigos para pets. Bordados, cerâmica, acessórios e velas também são opções, em que tudo feito à mão pelos artesãos credenciados no Mãos e Mentes.

No Centro, as ações de artesanato acontecem na Rua Galvão Bueno, nos parques Buenos Aires e Jardim da Luz e nas praças Antônio Prado, Patriarca e Oswaldo Cruz. Já na Zona Sul, o escritório Machado Meyer e o Parque Severo Gomes recebem os artesãos e manualistas.

Na Zona Norte, as feiras ocorrem no Sacolão da Freguesia do Ó, Largo do Clipper, Largo da Matriz, e Parque do Trote. Enquanto na Zona Oeste, são realizadas no Mercadão das Flores e Parque Anhanguera. Por fim, a Zona Leste conta com o Parque do Carmo e o Mercado da Penha como representantes.

Os produtos do Programa também podem ser adquiridos em seus pontos de venda fixos nos shoppings Center Norte, Center 3, Itaquera e Mercadão das Flores.

Serviço

Programação – Feiras de artesanato do mês de dezembro

Sacolão Freguesia do Ó

Datas do evento: 02, 03, 09, 10, 11 a 17, 18 a 24 de dezembro de 2023

Horário: Sábado das 10h às 16h

Domingo das 10h às 14h

Local: Sacolão Freguesia do Ó

Endereço: Avenida João Paulo I, 2107 – Jardim Maracanã

Largo do Clipper

Datas do evento: 01, 08, 15 e 22 de dezembro

Horário: 11h às 18h

Local: Largo do Clipper

Endereço: Largo do Clipper, Vila Albertina

Largo da Matriz

Datas do evento: 02, 03, 09, 10, 16 a 23 de dezembro

Horário: Segunda a sexta das 14h às 19h

Sábados das 16h às 22h

Domingos das 11h às 16h

Local: Largo da Matriz

Endereço: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 145 – Freguesia do Ó

Mercadão das Flores

Datas do evento: 02, 03, 09, 10, 16, 17 e 23 de dezembro

Horário: 09h às 17h

Local: Mercadão das Flores

Endereço: Rua Hayden, 105 – Vila Leopoldina

Mercado da Penha

Datas do evento: 01, 02, 03, 08, 09, 10, 12 a 17, 19 a 24 de dezembro

Horário: Segunda a sábado das10h às 19h

Domingo das 9h às 13h

Local: Mercado Municipal da Penha

Endereço: Avenida Gabriela Mistral, 160 – Penha de França

Parque do Carmo

Datas do evento: 02, 03, 09, 10, 16 e 17 de dezembro

Horário: 10h às 16h

Local: Parque do Carmo

Endereço: Avenida Afonso de Sampaio e Souza, 951 – Itaquera

Praça do Patriarca

Datas do evento: 04 a 09, 11 a 16, 18 a 23

Horário: 10h às 17h

Local: Praça do Patriarca

Endereço: Praça do Patriarca – Sé

Praça Oswaldo Cruz

Datas do evento: 03, 10 e 17 de dezembro

Horário: 11h às 17h

Local: Praça Oswaldo Cruz (em frente ao shopping Pátio Paulista)

Endereço: Praça Oswaldo Cruz – Paraíso

Parque Buenos Aires

Data do evento: 02, 03, 09, 10, 16 e 17 de dezembro

Horário: 10h às 16h

Local: Parque Buenos Aires

Endereço: Avenida Angélica, 1500 – Higienópolis

Parque Severo Gomes

Data do evento: 03 de dezembro

Horário: 9h às 16h

Local: Parque Severo Gomes

Endereço: Rua Pires de Oliveira, 356 – Granja Julieta

Parque Jardim da Luz

Data do evento: 02, 03, 09, 10, 16 e 17 de dezembro

Horário: 10h às 16h

Local: Parque Jardim da Luz

Endereço: Praça da Luz, s/n – Bom Retiro

Parque Anhanguera

Data do evento: 02, 03, 09, 10, 16 e 17 de dezembro

Horário: 10h às 16h

Local: Parque Anhanguera

Endereço: Avenida Fortunata Tadiello Natucci, 1000 – Antiga, Estr. de Perus

Parque do Trote

Data do evento: 02, 03, 09, 10, 16 e 17 de dezembro

Horário: 10h às 16h

Local: Parque do Trote

Endereço: Avenida Nadir Dias de Figueiredo, s/n – Portão 1 – Vila Guilherme

Praça Antônio Prado

Datas do evento: 04 a 09, 11 a 16, 18 a 23 de dezembro

Horário: 10h às 17h

Local: Praça Antônio Prado

Endereço: Praça Antônio Prado – Sé

Machado Meyer

Datas do evento: 05 e 06 de dezembro

Horário: 10h às 18h

Local: Machado Meyer

Endereço: Avenida Faria Lima nº 3172 – Edifício Seculum II

Galvão Bueno – Liberdade

Datas do evento: 17 de dezembro

Horário: 10h às 16h

Local: Rua Galvão Bueno – Sé