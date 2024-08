Feirão do Turismo Conheça o Brasil: Setur-SP abre chamamento público para empresas

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) publicou nesta segunda-feira, 05, edital de chamamento público para empresas interessadas em participar do estande da Setur-SP no Feirão do Turismo Conheça o Brasil. O evento, uma iniciativa do Ministério do Turismo (MTur), conta com a parceria da Setur-SP e acontecerá no dia 24 de agosto – de forma presencial, no Mercadão de São Paulo; e de 24 a 26 de agosto no formato virtual, nos sites das empresas.

Com o objetivo de impulsionar o turismo nacional, o Feirão do Turismo reúne agências de viagens, operadoras de turismo e prestadores de serviços turísticos interessados em oferecer descontos e vantagens exclusivas durante o evento para compra de hospedagens, passagens aéreas, cruzeiros, pacotes de viagem, passeios, entre outros serviços.

Podem participar do chamamento público da Setur-SP as agências de viagens e/ou operadoras de turismo, e demais pessoas jurídicas prestadoras de serviços turísticos, devidamente cadastradas no CADASTUR. O edital com todas as orientações e formulário para inscrição está disponível neste link (https://www.turismo.sp.gov.br/publico/include/download.php?file=1418). Vale lembrar que as inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 14 de agosto.

Após esse prazo, a Secretaria irá avaliar os inscritos e as empresas habilitadas farão atendimento com equipamento próprio em espaço de trabalho físico da Setur-SP no Feirão do Turismo Conheça o Brasil (no dia 24 de agosto em formato presencial, no Mercadão; e no período de 24 a 26 de agosto de 2024 no formato virtual, por meio de suas próprias plataformas online de vendas).

“O Feirão do Turismo Conheça o Brasil é uma grande oportunidade para que as empresas e os profissionais do turismo paulista se apresentem para os consumidores, ofereçam descontos, diferenciais e façam bons negócios, movimentando o turismo de São Paulo e de todo o território nacional”, comentou Roberto de Lucena, titular da pasta de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.