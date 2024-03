Feirão do Emprego de Santo André continua em versão virtual até 30 de abril

Interessados em concorrer a uma das mais de 4 mil vagas de emprego disponibilizadas nesta terça-feira (26) no Feirão de Inclusão Produtiva e Emprego de Santo André, realizado no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, têm até o dia 30 de abril para se cadastrar pela internet, acessando a versão virtual da iniciativa pelo site acesse.santoandre.br/feirao.

“Mais uma vez Santo André está inovando, não só porque no Feirão de Inclusão Produtiva e Emprego são oferecidos diversos serviços para melhorar a qualidade de vida e regularizar a situação do cidadão, mas também porque todas as vagas vão estar disponíveis online durante o mês de abril. Hoje, antes de começar o evento, já havia cerca de 1,2 mil pessoas aguardando a abertura do site para se inscrever”, destacou o prefeito Paulo Serra.

Neste ano, 78 empresas participam do Feirão, com 3,5 mil vagas disponibilizadas presencialmente no evento e outros cerca de 500 postos de trabalho ofertados exclusivamente de maneira virtual. Até o final do mês que vem, todas as mais de 4 mil vagas ofertadas seguirão disponíveis no site.

Também já pode ser acessada, por meio do portal do Feirão, toda a gama de serviços da política de inclusão produtiva disponível na versão presencial, como informações sobre capacitação e qualificação, dicas sobre empreendedorismo, informações sobre acesso ao microcrédito, orientações sobre os serviços prestados pelo Centro de Referência em Assistência Social, atualização do CadÚnico, informações da Receita Federal sobre regularização de CPF e muitos outros.

“São 22 parceiros trabalhando com a gente para dar para a população mais do que a oportunidade de obter um trabalho, mas também oferecer a solução de algumas questões de cidadania que são cruciais para quem almeja uma vaga no mercado. Neste ano temos o dobro do número de parceiros da edição do ano passado, e quero deixar meu agradecimento a todos”, disse o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato.

De acordo com Banzato, a edição deste ano do Feirão também contou com um número maior de empresas participantes. Foram 78 no total, contra 30 empresas no ano passado, que ofereceram um número de vagas 40% maior.

“A gente tem que tentar, não pode desistir”. Essa foi a máxima que trouxe a cozinheira Laurinda Conceição Soares ao Feirão, para concorrer a uma das vagas disponíveis. Aos 60 anos, com 34 anos de experiência, ela quer voltar ao mercado de trabalho, e para isso deixou mais de dez currículos com as empresas. “Agora vou aproveitar para me informar sobre cursos também. Quero me qualificar”, afirmou.

O Feirão de Inclusão Produtiva e Emprego é uma realização da Prefeitura de Santo André, por meio do Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda (CPETR), em parceria com Escola de Ouro Andreense, Acisa, OAB, Faculdade Anhanguera, Receita Federal, Sabesp, Sebrae, Sehal, Senac, Senai e Sest/Senat.

O evento conta também com o apoio do Banco do Povo, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação, Incubadora Pública de Economia Solidária, Núcleo de Inovação Social, ITS Brasil, Procon, Sala do Empreendedor Andreense, Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e Sine (Sistema Nacional de Emprego).