Feirão Desenrola BRK termina neste mês de Dezembro

Realizado pela BRK, concessionária responsável pelos serviços de esgoto em Mauá, o Feirão Desenrola BRK tem parceria com o PicPay e ParceleNaHora, e concede descontos exclusivos, permite parcelamentos e oferece cashback no pagamento das faturas atrasadas.

As negociações acontecem de forma online, por meio da agência virtual MinhaBRK, e podem ser feitas até o dia 31 de dezembro.

Condições especiais

Pela plataforma ParceleNaHora é oferecido 5% de desconto nas taxas com o pagamento parcelado em até 5 vezes, 10% de desconto nas taxas em parcelamentos de 6 até 12 vezes ou o pagamento em até 24 vezes, com taxas para serem consultadas no momento da negociação.

Pelo PicPay, com o uso do cupom BRKPICPAY, o pagamento parcelado de 2 a 6 vezes tem 5% de cashback, parcelamentos de 7 a 11 vezes tem 8% de cashback e o pagamento em 12 parcelas disponibiza 15% de cashback.

No caso de dúvidas sobre o Feirão Desenrola BRK e todas as condições de negociação, a concessionária disponibiliza canais de atendimento para mais informações. O 0800 771 0001 está disponível 24 horas por dia, e o WhatsApp (11) 9 9988-0001 funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

SERVIÇO

Feirão “Desenrola BRK”

Quando: de 25/10 a 31/12

Onde: Agência virtual minhabrk.com.br