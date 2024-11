Feirão de São Bernardo oferta mais de 2.300 vagas de emprego

A Prefeitura de São Bernardo, governada por Orlando Morando, organiza edição especial de Feirão de Emprego, com vagas ainda neste fim de ano, em nova iniciativa para estimular a oferta de oportunidades de trabalho e renda na cidade. Mais de 2.300 postos estarão disponíveis à população, além de diversos diferenciais. O evento, que já é referência para outros municípios, será realizado nesta quarta-feira (13/11), das 8h às 15h, nas dependências do Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib (Avenida Kennedy, 1.155, Parque Anchieta).

A atividade contará com a participação de 51 empresas, entre elas Arteb, Mahle Metal Leve, Marba, Grupo Sesé (Mercedes-Benz e Volkswagen), Dolly, Mc Donald’s, Burger King, Complexo ABC, Rede D’Or São Luiz, Fundação ABC, Cirmed, Drogasil, Fort Atacadista, Extra Consult, Pernambucanas, Carrefour, Assaí, Vencedor, Sonda Supermercados, Joanin, Lojas Mel, DHL, Grupo Muffato, Ciee, Grupo Viggo, Real Cestas, Riachuelo, Siscom, Ever Green e Brasanitas.

Um diferencial desta edição é que o feirão terá processo seletivo entre as empresas com vagas destinadas à área da saúde. De forma inovadora, o evento vai registrar ainda a apresentação de diversas vagas de cursos profissionalizantes gratuitos do Senac, todos integrados com a demanda de mercado levantada pela Prefeitura, além de exposição da maquete da unidade do Sesc, que está em obras em São Bernardo, em terreno ao lado dos Estúdios e Pavilhões de São Bernardo do Campo.

“Os nossos feirões de emprego se tornaram modelo para diversas cidades no Estado e do País, em razão da estrutura e qualidade. Geração de trabalho e renda foi sempre pautada como prioridade do nosso governo. Não à toa isso tem impactado positivamente para liderarmos o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) no acumulado do ano”, sustentou o prefeito Orlando Morando.

A faixa salarial das vagas varia entre R$ 1.412 e R$ 5.000. Os postos vão desde jovem aprendiz e estágio a cargos com exigência de nível superior. Entre as funções disponíveis estão auxiliar de produção, funileiro, auxiliar logístico, padeiro, motorista carreteiro, auxiliar de cozinha, operador de empilhadeira, enfermeiro, farmacêutico, nutricionista, fonoaudiólogo, atendente de farmácia, atendente de restaurante, operador de caixa, auxiliar de manutenção, conferente, assistente de loja, vendedor e mecânico de usinagem.

Diferentemente de outras edições, a entrada do feirão desta vez ocorrerá pelo portão da própria Avenida Kennedy, mas mantém a configuração interna, com, por exemplo, espaço kids. O evento é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo, gerida por Fernando Longo. De acordo com o titular da pasta, o feirão tem visibilidade pelo compromisso e seriedade em oferecer uma grande estrutura, em parceria com a iniciativa privada. “O feirão de São Bernardo se destaca pela organização e competência, oferecendo, além de emprego, dignidade e respeito ao público.”

CAGED – Dados do Caged apontam que São Bernardo registrou, em setembro, saldo de 1.312 empregos com carteira assinada, o equivalente a 46% do total entre os municípios do Grande ABC. O balanço do governo federal mantém a cidade na quarta melhor posição no Estado de São Paulo no acumulado do ano, atrás apenas da Capital, Guarulhos e Campinas. No período, o município conta com mais de 11 mil empregos de saldo.