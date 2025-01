Feirão de Empregos em Campinas

O Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT) de Campinas promoverá um Feirão de Empregos e Oportunidades nesta sexta-feira, 24 de janeiro, das 9h às 16h. O evento disponibilizará um total de 133 vagas, incluindo posições específicas para pessoas com deficiência (PCD) e candidatos com idade igual ou superior a 60 anos.

Localizado próximo ao Trevo da Bosch, o novo shopping denominado Vila Destro será o cenário do recrutamento. A estrutura contará com uma área total de 57 mil metros quadrados e mais de 90 lojas, além de estacionamento coberto com mil vagas. A inauguração da primeira fase do shopping está agendada para o dia 20 de março, enquanto a segunda fase está prevista para ser aberta no segundo semestre deste ano.

As principais oportunidades incluem 36 vagas para operador de caixa e 22 para auxiliar de operações. Além dessas, há diversas funções disponíveis na administração do empreendimento, sendo a maioria destinada a um atacarejo que fará parte do shopping.

Para participar do Feirão, os interessados devem se dirigir à Prefeitura de Campinas, situada na Avenida Anchieta, número 200. É imprescindível levar um currículo atualizado, um documento de identificação com foto e a carteira de trabalho. No local, os candidatos passarão por uma triagem realizada pelos atendentes da Secretaria de Emprego e Renda, que farão o cadastro e a validação do perfil profissional.

Após esse processo inicial, os candidatos serão encaminhados à equipe de recrutadores do shopping. Para aqueles que não conseguirem comparecer ao evento, a empresa continuará aceitando currículos através do e-mail [email protected] após o término do Feirão.

A expectativa é que esta etapa inicial do recrutamento gere aproximadamente 800 empregos diretos ao longo do processo.

Serviço:

O que: Feirão de Empregos e Oportunidades

Quando: Sexta-feira, 24 de janeiro

Horário: Das 9h às 16h

Onde: Prefeitura de Campinas – Av. Anchieta, 200, Centro