Feirão de Emprego para Mulheres em São Bernardo traz 2.000 vagas e serviços gratuitos

Um grande Feirão de Emprego para Mulheres será promovido nesta sexta-feira (14/3), em São Bernardo, das 8h às 15h, em celebração ao Dia Internacional da Mulher. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Juventude de São Bernardo, ocorrerá no Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, com acesso pelo Portão 5, na Avenida Kennedy 1.155, Parque Anchieta.

Com a participação de 40 empresas, serão oferecidas mais de 2.000 vagas de trabalho em diversas áreas. O evento contará com diversas áreas de atuação, sendo uma importante oportunidade do público conquistar a vaga desejada. Entre as empresas já confirmadas estão Rede D’Or, Patriani, Sonda Supermercados, Coop e SPMar, entre outras. Entre as funções disponíveis estão estoquista, fiscal de loja, nutricionista, farmacêutica, operadora de loja, vendedora, cozinheira, fiscal de caixa e balconista.

“Nossa gestão tem trabalhado fortemente para ampliar as oportunidades de emprego em São Bernardo. Esse feirão especial para as mulheres é um exemplo do nosso compromisso para inserção das mulheres no mercado de trabalho, além de atuar pela inclusão e aquecimento da economia local. Queremos ajudar cada vez mais pessoas a conquistarem uma vaga no mercado de trabalho e melhorar a qualidade de vida de suas famílias”, frisou o prefeito Marcelo Lima.

O Feirão de Emprego é direcionado às mulheres, indicado ao público feminino a partir de 16 anos, com escolaridade mínima de ensino fundamental, mas vale lembrar que o evento possibilita também a participação de homens. Para participar da metida, é necessário apresentar documento oficial com foto e currículo atualizado. A Carteira de Trabalho, física ou digital, também poderá ser levada ao local, embora não seja obrigatória.

Para facilitar o processo seletivo, a Prefeitura disponibilizará estrutura para a elaboração e impressão de currículos. As candidatas poderão contar com apoio para a confecção do documento no espaço, impressão de arquivos previamente enviados por WhatsApp e cópias xerográficas. Não serão aceitos arquivos via pen drive.

GRANDES SERVIÇOS – Além da intermediação de emprego, a iniciativa contará com serviços gratuitos, incluindo espaço kids para mães que levarem seus filhos, distribuição de água em parceria com a Sabesp, testagem rápida de HIV e sífilis, mamografia e vacinação. Haverá ainda orientação jurídica gratuita, em colaboração com a Faculdade de Direito de São Bernardo.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Juventude de São Bernardo, Rafael Demarchi, reforçou o impacto positivo do evento. “Temos buscado parcerias com grandes empresas para facilitar a conexão entre empregadores e trabalhadores. O Feirão de Emprego para Mulheres é uma grande oportunidade para quem está à procura de uma recolocação no mercado, com suporte completo para que cada candidata tenha sucesso no processo seletivo”, afirmou.

Para conferir todos os cargos disponíveis, entre em contato com a CTR (Central de Trabalho e Renda), por meio do telefone: 2630-7618.

Serviço:

Feirão de Emprego para Mulheres

Data: 14 de março (sexta-feira)

Horário: das 8h às 15h

Local: Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib

Entrada: Portão 5 – Avenida Kennedy

Informações: (11) 2630-7618