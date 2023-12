Feira Vegana do ABC chega ao Parque Oriental de Ribeirão Pires neste domingo (3)

A Feira Vegana do ABC chega pela primeira vez ao Parque Oriental, em Ribeirão Pires, neste domingo (3). Idealizado pelo Instituto Acqua, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, o evento abre espaço para entusiastas do veganismo e é oportunidade para difundir a produção gastronômica, de cosméticos e artesanato que dispensam o uso de produtos de origem animal. A ação acontece das 8h às 17h.

Ao longo do dia, serão oferecidas diversas atrações gratuitas aos visitantes, como prática de yoga, aulas de tai chi e roda de capoeira. Oficinas como produção de origami, boneca Abayomi e microverdes também estão inclusas. Participam do evento 42 expositores com produtos diversificados, como hambúrgueres, conservas artesanais, feijoada vegana e muito mais.

Além de cronograma de atividades ao ar livre, que estimulam cuidados com a saúde e o bem-estar, a Feira Vegana do ABC receberá produtos Cruelty Free (livres de crueldade), que não geram prejuízo aos animais em sua produção. Essa prática incentiva a padronização natural de testes, evitando exploração e sacrifício dos bichos.

O Parque Oriental está localizado à Rua Major Cardim, 3100 – Estância Noblesse. Para as oficinas, serão distribuídas senhas uma hora antes do início.

Confira a programação

Ao ar livre:

8h – Alongamento e caminhada, com Sheila Pinto

9h – Yoga, com Aline Lessa e convidados

10h – Meditação, com Andrea Moll e convidados

9h às 11h Apresentação de terapia sonora, com Márcio Maciel da A Divina Floresta

11h – Roda de Capoeira e intervenção cultural do Grupo BERIMBRAS

12h – Aula de Tai Chi, com Herbert Zaccheu do Espaço Zen

13h – Expedição fotográfica, com fotógrafo Rodrigo Pinto

14h – Danças Circulares, com Lucilene Trinca

Oficinas:

10h – Oficina de Origami, com Ana Griz

11h – Oficina de microverdes, com a jardinista Alice Nagata

12h – Workshop sobre utilização de energia solar para desidratar alimentos, com Victor Dimitrov e Paula Romano da Consumo Consciente ABC

13h – Oficina de pontilhismo, com Priscila Costa dos Anjos Mandalas

14h – Oficina de repelente natural, com Brunna Santana da Anu Saboaria

15h – Oficina de boneca Abayomi, com Sonia Fabris da Santa Inspiração