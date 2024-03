Feira Tecnológica do Centro Paula Souza já tem data e local definidos

De volta ao formato presencial, a Feira Tecnológica do Centro Paula Souza (Feteps) já tem data e local definidos. A 15ª edição do evento está marcada para ocorrer entre os dias 19 e 22 de agosto, no São Paulo Expo, pavilhão de exposições localizado no distrito do Jabaquara, na zona sul da Capital. Ao todo, serão expostos 100 trabalhos desenvolvidos por alunos de estudantes de Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais e 20 de outras instituições de Educação Profissional Tecnológica (EPT) nacionais e internacionais.

De acordo com o novo conceito da Feteps, a mostra de projetos será muito mais do que uma feira de ciências. A ideia é promover um evento que irá aproximar alunos de empresas e de possíveis investidores interessados em ideias inovadoras e novos produtos. Haverá, inclusive, um espaço especialmente reservado a rodadas de negócio.

Seguindo a modernização aplicada em feiras e grandes eventos, os estandes da mostra contarão com computadores e aparelhos de TV para que os estudantes apresentem os detalhes de seus projetos aos visitantes e avaliadores.

No estande oficial do CPS será possível conhecer parte da estrutura da instituição, como laboratórios e salas maker das unidades, por meio de realidade virtual. Os visitantes também terão acesso à Arena de Criatividade, na qual serão disputadas maratonas de robótica e outras atrações.

“A Feteps dá visibilidade àquilo que ocorre dentro das nossas unidades, ressaltando as soluções apresentadas pelos alunos para um mundo que precisa de boas ideias”, avalia a diretora do Centro de Capacitação Técnica e Pedagógica da Unidade do Ensino Médio e Técnico (Cetec Capacitações) do CPS, Lucília Guerra. “É uma forma de prestarmos conta do bom serviço público oferecido à sociedade: uma educação de qualidade, transformadora e que provoca mobilidade social, preparando o jovem para o emprego e apoiando sua capacidade de empreender.”

Inscrições

Os interessados em expor ideias inovadoras na 15ª Feteps têm até 25 de março para submeter seus projetos por meio do site www.feteps.cpscetec.com.br. Os grupos podem ser formados por até três alunos, um orientador e um coorientador (opcional). As inscrições devem ser feitas pelos próprios estudantes. É possível formar times compostos por alunos de unidades e cursos diferentes, integrando na mesma equipe jovens de Etecs e Fatecs.

A mostra competitiva também receberá trabalhos de equipes formadas por alunos matriculados em outras escolas de educação profissional de nível Médio e Superior Tecnológico nacionais e estrangeiras.

Os projetos devem ser norteados pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), que fazem parte da agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Regulamento, manuais, modelo e tutorial para submissão dos trabalhos estão disponíveis no site.