Feira nacional de pesca movimenta o turismo no Estado de SP

A Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo (Setur-SP) participa da maior feira de pesca do país: a 16ª Pesca & Companhia Trade Show, e do 2º Fórum Nacional de Turismo de Pesca, de 21 a 23 de março, na capital paulista. Com estande de destaque no evento, a Setur-SP promove iniciativas de turismo náutico e de capacitação profissional para toda a cadeia ligada ao setor.

Ao longo das últimas décadas, a pesca tornou-se um esporte e um estilo de vida no Brasil. Hoje movimenta, em média, R$ 1 bilhão ao ano, segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e gera mais de 200 mil empregos diretos e indiretos no país, segundo a Associação Nacional de Ecologia Esportiva e Pesca Esportiva (Anepe).

O secretário de Turismo e Viagens de SP, Roberto de Lucena, representa o governador Tarcísio de Freitas no painel “Turismo de pesca esportiva no Brasil, políticas públicas efetivas para o setor” e compartilha experiências de 66 municípios paulistas mapeados no guia de pesca da Setur-SP que se destacam pela oferta de atividades turísticas ligadas à pesca na beira de rios, mares e represas.

O guia traz uma variedade de municípios conhecidos pela pesca, como Sud Menucci, nos afluentes do Rio Paraná; Itanhaém, onde é possível encontrar robalos de mais de 27 quilos; Pereira Barreto, às margens de um Tietê de muitos tucunarés; Ilha Solteira, que além dos tucunarés azuis, é conhecido pelas corvinas; e Itu, com pesqueiros que oferecem hospedagem e infraestrutura para toda a família.

“A pesca movimenta a economia, valoriza as comunidades locais, incentiva e fortalece o turismo”, afirma o secretário Roberto de Lucena. “A pesca está diretamente ligada aos setores náutico e rural, duas apostas da Secretaria de enorme potencial para desenvolver o interior do Estado”, afirma.

Com amplas bacias hidrográficas, SP tem locais para a pesca gratuita, como o trecho do Rio Mogi Guaçu na cidade de Pirassununga, conhecido pelo berçário de tucunarés; a Lagoa de Taquaral, em Campinas; a bela represa de Jurumirim, na altura do município de Avaré; entre tantos outros. São Paulo tem 4.200 km de rios navegáveis e mais de 50 grandes reservatórios cercados por vegetação, além de 880 Km de costa marítima.

Em SP, a pesca movimenta um mercado crescente e uma ampla cadeia do setor turístico, incluindo a indústria náutica, meios de hospedagem, o transporte de passageiros, além de serviços como eventos relacionados e campeonatos de pesca. No ano passado, o Pesca Trade Show teve mais de cem expositores, recebeu cerca de 20 mil visitantes e gerou R$ 400 milhões em negócios.

Das 47 Regiões Turísticas (RT) do estado de São Paulo, 16 delas fazem menção direta ao potencial das águas, entre elas, a RT Tietê Vivo, com municípios como Buritama e Araçatuba; RT Rio de Vale, com Natividade da Serra e Paraibuna; RT Nascentes do Tietê, com Salesópolis; além da RT Lagos do Rio Grande, entre outras.