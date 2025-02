Feira na Rosenbaum retorna à Galeria Zarvos durante a DW! Semana de Design de São Paulo

A Feira na Rosenbaum retorna à Galeria Zarvos para a DW! Semana de Design de São Paulo, ocupando novamente um dos espaços mais simbólicos do centro da cidade. Localizada no Condomínio Zarvos, um empreendimento que conecta a Avenida São Luís à Rua da Consolação, inserido em um ponto efervescente de arte e design, rodeada por marcos históricos e culturais como a Biblioteca Mário de Andrade, a Galeria Metrópole, o Circolo Italiano, a Praça da República, o Edifício Louvre de Artacho Jurado, o Copan de Oscar Niemeyer e o Teatro Municipal. A região é um polo vibrante de cultura, moda e gastronomia.

Para esta edição, a Feira na Rosenbaum convidou artistas de várias partes do Brasil para uma provocação: repensar o uso de materiais na arte e no design. Entre os participantes estão Bety Cirne, de Pernambuco, a instalação artística da Pavio Vintage, de São Paulo, e outros expositores com foco no uso consciente de materiais no design. A feira traz um formato dinâmico, com expositores montando pequenas instalações ao longo da galeria, criando uma experiência imersiva para o público, além de trazer uma curadoria voltada para o design de mobiliário contemporâneo brasileiro.

O Condomínio Zarvos, agora com escadas rolantes novas e funcionais, continua sendo uma referência em design e urbanismo no centro de São Paulo. É o mesmo local onde está situada a loja do designer Paulo Alves, um dos pioneiros a ocupar e ressignificar a região central da cidade. Os acabamentos das escadas do conjunto são assinados por Jorge Zalszupin, um ícone do design brasileiro.

“A Feira na Rosenbaum sempre buscou criar conexões autênticas entre criadores e público, valorizando a identidade brasileira e o pensamento inovador”, afirma Cris Miranda Rosenbaum, cofundadora e curadora da Feira. “Nos consolidamos como um catalisador do design autoral brasileiro, incentivando a criação consciente e a valorização do fazer manual”, completa Cris. A feira se insere na rota da efervescência cultural paulistana, conectando criadores e visitantes a uma experiência que valoriza a criatividade, o respeito aos materiais e a autenticidade do fazer manual.

Matéria do Futuro

Durante a Semana de Design de São Paulo, a Feira na Rosenbaum apresenta “A Matéria do Futuro”, uma reflexão sobre o uso inovador e responsável dos materiais. Em um contexto em que a consciência ambiental se torna cada vez mais essencial, é fundamental reconhecer e ressignificar as matérias-primas disponíveis com inteligência, respeito e propósito.

A curadoria da Feira se volta para designers, artesãos e criadores que exploram novos caminhos para a materialidade, unindo a manualidade ao pensamento contemporâneo. O futuro dos materiais não reside apenas na busca por novos recursos, mas na forma como trabalhamos com o que já está disponível. O reuso — ou, mais precisamente, a ressignificação de materiais — é um dos pilares dessa abordagem, oferecendo novas narrativas para elementos que, muitas vezes, seriam descartados. A criatividade se manifesta na transformação do comum em extraordinário, no olhar atento para resíduos que podem se tornar matéria-prima valiosa, e na fusão entre tradição e inovação.

Nesta edição, a Feira celebra projetos que desafiam a lógica linear do consumo, que encontram no gesto artesanal um espaço para a experimentação e enxergam no design um caminho para um futuro mais equilibrado. A “Matéria do Futuro” não é apenas sobre o que será criado, mas sobre como podemos criar com consciência no presente.

ARTISTA CONVIDADO

Bety Cirne – PE

BIJOUX / JÓIAS

Fenda – SC

Carlos Penna -MG

Silene iole – SP

Eugene Baltazar – SP

Ada Love – SP

Cuadro – SP

OBJETOS

Seja Roda -RJ

Iaia atelier – SP

oca – SP

sandra Barreiro – RJ

Greghi design – SP

Maria Gabriela – RJ

Juliana Wimmers – SP

Experimental – RJ

Curiosa – SP

Cerâmica Reis – PE

Estudio Cruzeta – SC

Manu Almeida – RJ

Thä Design – SP

CERÂMICA:

M.Nakane – SP

Rosalva Siqueira – PE

Call Jim – SP

Olli ceramica – BA

MOBILIÁRIO

La Poltrona Deco – SC

Tres Pontos – SP

Aho Mobiliário – CE

ARTE/ARTE TEXTIL

Nicole Lobeira – SP

Aptreze – PE

Phitaa – SP

MODA/ACESSÓRIOS:

Zsolt

Matulão

Alina Amaral

BEM-ESTAR

Saboaria

COLETIVOS

Coletivo Brasília

Joalheria Autoral

Publica

LOJAS:

Nordestesse

Mario Britto

Tela

COLETIVO DA FEIRA:

Alma Brasileira

Ciclo

The Moraes

Triana

Camila Romero

U!dress

Trama afetiva

Linus

Pavio de vela

Ida Feldman

Tua Folha Palavra

Céu de Barro

Estudio Avelos

Ecosimple

Schizzibooks

Cris Grenier

Serviço:

Feira na Rosenbaum DW! Semana de Design de São Paulo

Data: 12/03 a 18/02

Local: Galeria Zarvos, Condomínio Zarvos, Av. São Luís, 258 – Consolação, SP

Estacionamento: Rua da Consolação, 228 – Consolação, SP (acesso direto à galeria)

Horário: Das 11h às 20h

Entrada Gratuita

Pet Friendly