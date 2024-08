Feira Literária de Ribeirão Pires acontece neste fim de semana

Com grande homenagem ao escritor Ariano Suassuna, a terceira edição da FLIRP (Feira Literária de Ribeirão Pires) deverá atrair visitantes, escritores independentes e entusiastas dos livros neste fim de semana. O evento ocorre nos dias 31 de agosto e 1 de setembro, no Paço Municipal da Estância, (Rua Miguel Prisco, 288 – Centro), das 10h às 19h, com entrada solidária, doação voluntária de 1kg de ração para pet ou 1kg de alimento não perecível.

Com objetivo de se aprofundar um pouco mais na vida e da obra do escritor, filósofo e intelectual paraibano, a FLIRP 2024 contará com mesas de debate sobre Ariano Suassuna, oficinas temáticas com literatura de cordel e arte armorial, além de apresentações musicais com artistas de Ribeirão Pires e de outros locais.

Uma das intenções da feira literária é também a de realizar a democratização da literatura e para isso a FLIRP também vai receber diversas editoras, além de escritores independentes que realizarão lançamento de seus livros durante os dois dias de evento.

Para a curadoria do evento, o escritor Ricardo Ramos Filho foi convidado para organizar e mediar os debates acerca da obra Ariano Suassuna. Ricardo é neto de Graciliano Ramos e também é presidente da UBE (União Brasileira de Escritores). O autor desenvolve pesquisa na área de literatura infantil e juvenil, onde trabalha com obras de seu avô.

Durante os dois dias de evento, o visitante também terá contato com exposição feita com trabalhos elaborados por estudantes da rede municipal e também por professores que participaram de oficinas ao longo do ano. Obras com técnicas de xilogravura, literatura de cordel e desenhos baseados em arte armorial formam a mostra “O Universo de Ariano Suassuna”.

O SESC também preparou programação especial para a Feira Literária. A Cia do Liquidificador se apresentará nos dois dias de feira, das 13h às 15h50 e promete apresentar seu varal com diversos títulos de cordel. Já a Cia Circo de Trapo deve preparar uma atividade bem lúdica para quem estiver na FLIRP. Com um rio de tecido e livros adaptados para pescaria, as crianças e seus familiares cão convidados a participar da brincadeira de pescar os volumes infantis.

Referência nacional em teatro popular de bonecos, o Grupo Teatro de Mamulengo do Mestre Valdeck de Garanhuns também tem lugar garantido na FLIRP. Criada em 1986, a trupe vai levar seus bonecos para contar história de Simão e o Boi Pintadinho. O grupo se apresentará no sábado, das 15h às 16h.

A EMARP (Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires) também estará presente com apresentação de dança. Escolas da rede municipal e particulares também vão apresentar números teatrais, baseadas em histórias de Ariano Suassuna, e espetáculos musicais.