Feira Literária de Diadema homenageia autores locais e ícone da literatura negra

Entre os dias 08 e 11 de novembro, a partir das 10h, acontecerá a 3ª edição da FLID (Feira Literária de Diadema). Em homenagem à escritora Carolina Maria de Jesus e fazendo parte da Festa da Kizomba, o evento traz uma programação recheada de conferências, debates, lançamentos de livros, oficinas, contações de histórias, com referências ao povo e à cultura negra. O evento passará pelas dependências do Centro Centro Cultural Diadema, Teatro Clara Nunes, Biblioteca Olíria de Campos Barros e Espaço Cândido Portinari.

O evento também irá homenagear a escritora Carolina Maria de Jesus, mulher preta e periférica que lutou pelo povo preto de todo o Brasil. Autora de Quarto de Despejo, nasceu em 1914 na favela do Canindé, em São Paulo, e usou a escrita para documentar a dura realidade da vida na comunidade, expondo temas como fome, pobreza e desigualdades sociais.

Com uma programação também destinada ao público infantil, na quinta-feira, 08 de novembro, a partir das 13h30, a drag negra Helena Black irá contar um conjunto de histórias e lendas africanas sobre Akin, um menino muito esperto que ela conheceu em uma viagem pela Savana Africana.

Entre as principais atrações dessa edição estão o bate papo com a escritora preta e local Waldete Tristão, no sábado, 09 de novembro, a partir das 9h, no espaço externo do Centro Cultural Diadema. A autora dos livros sobre ancestralidade e espiritualidade, “Conhecendo os Orixás, de Exu a Oxalá”, “Do Òrun ao Àiyé: A Criação do Mundo” e “O Quintal das Irmãs”, é doutora em Educação pela USP (Universidade de São Paulo) e mestra em Pedagogia pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica). A atividade é em parceria com o programa Biblion e será mediada por Mércia Magalhães, professora da rede municipal de Diadema.

No mesmo dia, às 19h30, no Teatro Clara Nunes, todos poderão prestigiar a roda de conversa mediada pelos autores pretos Tom Farias e Bianca Santana. Tom é jornalista, historiador, crítico literário e autor de “Carolina: Uma Biografia” e “Toda Fúria”. Já Bianca Santana é jornalista, escritora, professora, militante feminista negra brasileira e autora de “Continuo Preta: A Vida de Sueli Carneiro” e “Quando Me Descobri Negra”.

Durante os três dias da FLID, das 10h às 21h, nas dependências do Centro Cultural Diadema, ainda haverá a Afro Feira, com venda de artesanatos, cultura e alimentação realizadas por afro empreendedores cadastrados na Casa Da Economia Solidária, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do município.

Confira a programação completa (sujeita a alteração):

08/11 – Sexta – feira

10h – AQUALTUNE (Contação de Histórias) – Livre

Centro Cultural Diadema – Espaço externo

A contadora de histórias Bruna Cristina transportará as crianças para o antigo Reino do Congo, onde conhecerão Aqualtune, uma princesa forte e valente que liderou seu povo em batalhas. O público será convidado a refletir sobre a ancestralidade, a força feminina e a importância da resistência, com tradução em libras.

13h30 – AS VIAGENS DO MENINO AKIN (Contação de Histórias) – Livre

Centro Cultural Diadema – Espaço externo

A drag Helena Black contará um compilado de histórias e lendas africanas de Akin, um menino muito esperto, curioso e cheio de histórias para contar que ela conheceu em uma viagem pela Savana Africana.

15h – BATE-PAPO LITERÁRIO: QUADRINISTAS DA VIDA DE CAROLINA MARIA DE JESUS (Encontro Literário) – Livre

Centro Cultural Diadema – Teatro Clara Nunes

Uma conversa com João Pinheiro e Sirlene Barbosa, autores da biografia em quadrinhos da escritora Carolina Maria de Jesus que foi publicado no Brasil e na França, indicado ao Prêmio Jabuti e vencedor do Prêmio Ecumênico do Festival de Quadrinhos de Angoulême. A mediação será feita por Willian Lima.

18h50 – ABERTURA DA EXPOSIÇÃO: FRAGMENTOS DE CAROLINA: REALIDADES INVISÍVEIS (Exposição – Artes Visuais) – Livre

Centro Cultural Diadema – Espaço Cândido Portinari

A exposição, realizada em parceria com artistas da cidade e alunos da rede municipal, apresenta obras visuais inspiradas no livro “Quarto de Despejo”, de Carolina Maria de Jesus, revelando as difíceis condições de vida nas favelas e dando voz àqueles que vivem à margem da sociedade, entre fome e resistência. Exposição aberta para visitação até 05/12.

19h – ABERTURA OFICIAL DA FLID E DA FLID/KIZOMBA (Dança) – livre

Centro Cultural Diadema – Espaço externo

A abertura será marcada pela Comunidade Negra do Campanário e Cia de Dança 60+ com o tema: Origem: A resistência das mulheres e sua ancestralidade na luta pela identidade e conquista. Direção de Jurandir de Souza

19h15 – HOMENAGEM A VERA EUNICE (Encontro Literário) – Livre

Centro Cultural Diadema – Teatro Clara Nunes

Uma cerimônia para homenagear a filha de Carolina Maria de Jesus, nome da literatura que compartilhou a dura realidade de ser uma mulher negra, pobre e periférica.

19h30 – RODA DE CONVERSA COM OS ESCRITORES TOM FARIAS E BIANCA SANTANA (Encontro Literário) – 12 anos

Centro Cultural Diadema – Teatro Clara Nunes

Tom Farias é jornalista, professor, crítico literário, pesquisador da história, cultura e literatura afro-brasileiras e autor de “Carolina: Uma Biografia” e “Toda Fúria”. Bianca Santana é jornalista, escritora, professora, militante feminista negra brasileira e autora de “Continuo Preta: A Vida de Sueli Carneiro” e “Quando Me Descobri Negra”. A mediação será feita pela escritora da cidade Ifà Rosa Oadq

09/11 – Sábado

10h – ARTE: PALAVRAS FEMININAS – COLETIVO CAFUZAS (Contação de Histórias) – Livre

Centro Cultural Diadema – Espaço externo

Você sabe que foi a mulher que escrevia diários em pedaços de papéis velhos e tinha o sonho de ser uma grande escritora? E quem era a menina que brincava com os vaga-lumes e brilhou como eles nos palcos? O coletivo Cafuzas convida para um encontro entre versos, canções, cadernos e histórias, baseado no livro “50 mulheres incríveis para conhecer antes de crescer” (Carolina Maria de Jesus e Ruth de Souza) de Débora Thomé.

11h – BATE-PAPO COM A ESCRITORA WALDETE TRISTÃO (Encontro Literário) – Livre

Centro Cultural Diadema – Espaço externo

Waldete Tristão é doutora em Educação pela USP, pedagoga e mestra pela PUCSP e autora dos livros “Conhecendo os Orixás, de Exu a Oxalá”, “Do Òrun ao Àiyé: A Criação do Mundo” e “O Quintal das Irmãs”, todos sobre ancestralidade e mitologia africana voltados ao público infantil. Evento em parceria com a biblioteca Biblion. O evento conta com mediação de Mércia Magalhães.

14h – MESA DE ESCRITORES PREMIADOS DO PRÊMIO PAULISTA DE LITERATURA (Encontro Literário) – 12 anos

Centro Cultural Diadema – Espaço externo

Roda de conversa, mediada por Salliè Oliveira, traz dois escritores premiados do Prêmio Paulista de Literatura, Alexandre Alliati e Fabiana Guimarães, além da escritora da cidade Stella D’Avansso. Anterior a roda, acontecerá intervenção artística de Renata Reis

16h – Diversão em cena: Círculo das Baleia com a Cia. Pia Fraus (Teatro) – Livre

Centro Cultural Diadema – Teatro Clara Nunes

Jujuba, uma pequena baleia jubarte, nascida na Bahia, conta com a ajuda de Gardel, um simpático pinguim argentino, que a acompanhará em suas aventuras até chegar ao Polo Sul.

16h30 – ENCONTRO DO CLUBE LEIA MULHERES (Encontro Literário) – 12 anos

Centro Cultural Diadema – Biblioteca Olíria de Campos Barros

O Clube Leia Mulheres acontece há 3 anos na cidade, com o objetivo de dar luz a escrita feminina. O livro do mês será “Casa de Alvenaria”, de Carolina Maria de Jesus, a grande homenageada desta edição.

18h – 16º Encontro de Cantadores Repentistas do Nordeste em Diadema (Música)– Livre

Centro Cultural Diadema – Teatro Clara Nunes

Produção e Apresentação: Moreira de Acopiara

O evento, que integra o calendário cultural da cidade, já recebeu a maioria dos grandes nomes da cantoria improvisada e da viola nordestina no palco do Teatro Clara Nunes. Este ano, a programação será realizada dentro da FLID – Feira do Livro e Literatura de Diadema, celebrando o encontro dos repentistas e a arte da poesia falada e improvisada.

10/11 – Domingo

10h – OYUM AYÊ: A CRIAÇÃO (Contação de Histórias) – Livre

Centro Cultural Diadema – Espaço externo

Com a Cia Grattage, a história combina contos e música, levando o público a um mundo onde deuses e humanos se entrelaçam, sendo uma imersão nas ricas tradições orais da África e trazendo à vida contos e cantos que ecoam através das gerações.

11h – OH, MARICOTA VEM CONTAR SUAS HISTÓRIAS: ORIGENS DO CÔCO (Contação de Histórias) – Livre

Centro Cultural Diadema – Espaço externo

A contadora de histórias Luana Levy e a atriz e bonequeira Priscilla Fernandes, compõem a Cia. Cantadoras de Histórias, trazem histórias lúdicas, regadas com música popular brasileira.

14h30 – PALAVRASOM: CANTO PARA CAROLINA (Música) – Livre

Centro Cultural Diadema – Espaço externo

O poeta Carlos André e o compositor Alex Rodrigues, acompanhados de Paty Batuca trazem músicas autorais entremeadas por poemas também autorais e os clássicos da literatura brasileira, em uma fusão entre canção e poesia ao vivo.

15h – LANÇAMENTO DE LIVROS DOS ESCRITORES DA CIDADE (Encontro Literário) – Livre

Centro Cultural Diadema – Espaço externo

Momento em que os escritores da cidade e região apresentarão seus livros e trocarão experiências da literatura entre si.

16h – SARAU COM SÉRGIO VAZ E ESCRITORES DA REGIÃO (Sarau) – 12 anos

Centro Cultural Diadema – Espaço externo

Sérgio Vaz, renomado poeta e agitador cultural, é uma figura central na cena cultural brasileira, especialmente na periferia. Fundador da Cooperifa (Cooperativa Cultural da Periferia), Vaz convida poetas, escritores e artistas para um encontro de trocas e compartilhamento de suas obras. Um espaço para a poesia e a arte se encontrarem e serem celebradas.

18h – O AVESSO DA PELE (Teatro Adulto) – 12 anos

Centro Cultural Diadema – Teatro Clara Nunes

O Coletivo Ocutá traz a montagem teatral do romance premiado de Jeferson Tenório, que mistura humor e ironia, situado em Porto Alegre na década de oitenta, com foco em Pedro, filho de um professor assassinado.

Serviço

Feira Literária de Diadema (FLID)

09, 10 e 11 de novembro – A partir das 10h

Centro Centro Cultural Diadema, Teatro Clara Nunes, Biblioteca Olíria de Campos Barros e Espaço Cândido Portinari

Rua Graciosa, 300 – Centro