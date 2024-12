Feira incentiva empreendedorismo em Mauá com foco em famílias atípicas

Uma nova iniciativa visa fortalecer o empreendedorismo em Mauá, com a realização da “Feira de Empreendedores das Famílias Atípicas”. O evento, promovido pela Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, ocorrerá nesta terça-feira, dia 17, na Praça do Relógio, localizada no coração da cidade.

Programado para ter início às 9h30 e se estender até às 17h, a feira contará com uma variedade de estandes destinados à exposição de produtos elaborados por empreendedores locais. Este evento não apenas oferece uma plataforma para a divulgação de negócios, mas também representa uma oportunidade valiosa para a troca de experiências entre os participantes.

Um dos principais atrativos do evento será a presença da unidade móvel do Sebrae. Esta unidade fornecerá orientações essenciais aos empreendedores presentes, abordando temas cruciais como gestão empresarial, estratégias de marketing e planejamento financeiro. Além disso, os participantes poderão se beneficiar de oficinas e palestras voltadas para o desenvolvimento pessoal e profissional.

A “Feira de Empreendedores das Famílias Atípicas” tem como objetivo não só promover a economia local, mas também oferecer suporte a grupos que enfrentam desafios específicos no mercado. Com um ambiente propício ao aprendizado e à colaboração, espera-se que o evento inspire novos caminhos para o sucesso empresarial em Mauá.