Feira “Eu Amo, Eu Adoto” disponibiliza 174 animais para adoção em Santo André 

O Parque Central de Santo André recebe neste domingo (30) a tradicional feira de adoção “Eu amo, eu adoto”. O evento será realizado na tenda azul, das 10h às 15h, e desta vez vai disponibilizar 174 animais, sendo 105 cães e 69 gatos, de todas as idades e tamanhos.

Para adotar, o interessado deve ter mais de 18 anos, apresentar o comprovante de endereço com o nome do proprietário, além dos documentos pessoais, como RG e CPF. O adotante passará por breve entrevista, inclusive com assinatura do termo de compromisso pela posse responsável.

“A feira de adoção já virou tradição em Santo André, ocorre sempre no último domingo de cada mês e a cada edição estamos atraindo mais pessoas, o que mostra a confiança no trabalho desenvolvido pela equipe. É uma oportunidade para aqueles que desejam ter um animal de estimação, mas é importante que a adoção seja feita de forma responsável, preservando os animais, como acontece em nossos eventos”, pontuou o secretário de Saúde, Acacio Miranda.

Todos os animais disponibilizados na feira são vacinados e vermifugados. Os pets com mais de quatro meses são castrados. No entanto, no caso de não ter havido tempo hábil para castração do filhote, o mesmo é disponibilizado com um cadastro para que o procedimento seja realizado posteriormente em clínicas credenciadas pela Prefeitura.

No momento da adoção, os tutores recebem orientações sobre a adoção responsável, com o objetivo de assegurar a proteção, saúde e acolhimento desses animais.

O processo de adoção contribui para a redução do número de animais abandonados nas ruas, prevenindo agressões, acidentes de trânsito, maus tratos e crueldade. Os novos tutores deverão exercer a posse responsável, que não implique em um novo abandono. Toda a adoção deve ser feita com muito critério e responsabilidade.