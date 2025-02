Feira do Empreendedorismo movimenta Mauá com oportunidades e lazer

A Prefeitura de Mauá, por meio da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, promove no próximo dia 22 de fevereiro a Feira do Empreendedorismo, um evento que promete impulsionar a economia local e oferecer diversas atrações para os moradores.

A iniciativa será realizada no Parque da Juventude, das 10h às 18h, reunindo expositores e serviços gratuitos para a população. O endereço é rua Francisco Ortega Escobar, sem número, Vila Noêmia.

Além da comercialização de produtos de pequenos empreendedores, a feira contará com uma programação diversificada para todas as idades. Entre as atividades oferecidas, estão apresentações musicais, serviços de ação social, incluindo cortes de cabelo, design de sobrancelhas e esmaltação, além de barraquinhas com doces, salgados e moda.

Os visitantes também poderão participar de um aulão de ginástica e aproveitar o ambiente propício para networking e novos negócios. O evento busca fomentar a geração de renda e o desenvolvimento econômico da cidade, valorizando o trabalho dos empreendedores locais.

A Feira do Empreendedorismo é uma grande oportunidade para quem deseja conhecer novos talentos do comércio e dos serviços de Mauá, além de desfrutar de um dia de lazer e cultura.