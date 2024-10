Feira do Empreendedor 2024 faz abertura oficial nesta sexta-feira

A Feira do Empreendedor 2024 (FE24), que será realizada no São Paulo Expo, na capital paulista, abre suas portas para o público nesta sexta-feira (11 de outubro), às 10h. A cerimônia oficial de abertura vai ocorrer no mesmo horário em frente ao estande Institucional, localizado na Rua 2 com a Rua D do pavilhão, e reunirá dirigentes do Sebrae-SP, autoridades, convidados e empreendedores. A FE24 vai de 11 a 14 de outubro.

A FE24 será realizada em um espaço de 52 mil metros quadrados. Serão 28 atrações distribuídas em seis eixos temáticos e mais de mil espaços de exposição. O Sebrae-SP organizou mais de 440 missões que levarão empreendedores de todo o Estado de São Paulo para o evento; são esperados 118 mil visitantes nos quatro dias da Feira.

Os seis eixos terão espaços voltados a todo tipo de negócio:

Inovação e tecnologia – atrações elaboradas para empresários melhorarem a gestão e os resultados de suas empresas incorporando novas tecnologias com eficiência e competitividade.Também apresentará estratégias globais com dicas sobre exportação e sobre como expandir o negócio para mercados internacionais. As arenas e atrações do eixo são Arena Conexões, Arena Sebrae For Startups, Crie Sebrae/Crie Games, Sebrae Conecta e Ventos Empreendedores.

Comece seu negócio – voltado para quem quer transformar uma ideia em realidade. Vai apresentar os conhecimentos necessários para abrir uma empresa, inclusive na modalidade MEI. Temas como legislação e regulamentação fazem parte da programação. As arenas e atrações do eixo são Arena Franquias, Atendimento Sebrae e Mãos à Obra.

Comportamento empreendedor – voltado a quem busca desenvolver e aprimorar as habilidades empreendedoras, eixo vai ter conteúdo sobre comportamento empreendedor, resiliência empresarial, liderança, desenvolvimento de equipe, cultura organizacional, além de estratégias para enfrentar crises e garantir a continuidade dos negócios. Serão diversas palestras inspiradoras com depoimentos e insights de convidados especiais que contarão suas histórias e experiências. Arenas e atrações do eixo: A Saga do Empreendedor, Arena do Conhecimento, Estação Jovens Empreendedores, Faculdade Sebrae, Reinvente seu Negócio, Sebrae Delas.

Gerencie seu dinheiro – eixo dedicado a compartilhar conhecimentos sobre educação financeira para empreendedores que querem investir e melhorar a situação da empresa. Instituições financeiras do mercado estarão presentes possibilitando aos interessados conhecer as melhores linhas de crédito para sua empresa.Arenas e atrações do eixo:Arena de Serviços Financeiros.

Marketing e vendas – empreendedores terão contato com diversas experiências de marketing digital e sensorial, além de dicas e insights sobre estratégias e técnicas de vendas que serão o diferencial para encantar o cliente e melhorar a eficiência e a competitividade da empresa. Serão abordadas também as mais potentes ferramentas para quem quer ser criador de conteúdo de sucesso.Arenas e atrações do eixo:Arena Marketing, Vendas e Negócios Digitais, Experimente, Loja do Futuro – Conexões & Negócios, Você Criador de Conteúdos.

Impacto social e ambiental – eixo voltado a mostrarpráticas de sustentabilidade, empreendedorismo social, economia circular, responsabilidade social e empresarial, redução de resíduos e modelos de negócios com impacto social positivo. Arenas e atrações do eixo: Arena de Negócios Sustentáveis, Cidade Empreendedora e Sebrae Aqui, Comitê Paralímpico, Destino: Sabores do Campo, Sebrae Comunidades – Shopping Compre do Pequeno, Teatro às Cegas.

Carbono neutro

A neutralização de carbono envolve compensar as emissões de gases do efeito estufa. O Sebrae-SP está muito preocupado com a sustentabilidade do planeta. Por isso, na FE24, a neutralização de carbono abrangerá o consumo de energia, os deslocamentos e a gestão de resíduos durante as três fases do evento: montagem, realização e desmontagem.

SERVIÇO

Feira do Empreendedor 2024

Data: 11 a 14 de outubro, das 10h às 20h

Local: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Água Funda, São Paulo

Informações e inscrições: Link

Entrada gratuita

Como chegar:

Os traslados gratuitos de vans estarão disponíveis em duas estações do metrô ao SP Expo, das 9h30 às 21h30.

Estação Santos-Imigrantes (linha verde)

Rua. Engº. Guilherme Winter x Av. Dr. Ricardo Jafet

Estação São Judas (linha azul)

Rua Major Freire (desembarque) x Av. Fagundes Filho (embarque)