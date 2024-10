Feira do Empreendedor 2024 abre as portas para quem empreende ou quer começar o próprio negócio 

A Feira do Empreendedor 2024 (FE24), organizada pelo Sebrae-SP, teve início hoje às 10h. Realizada no São Paulo Expo, a cerimônia de abertura contou com a presença de dirigentes do Sebrae-SP, autoridades e convidados. O evento tem uma programação variada, espaços temáticos, além de orientação, consultorias, inspiração e oportunidades de networking e negócios para quem tem ou pretende ter a própria empresa.



“A Feira do Empreendedor é realizada em São Paulo, mas tem repercussão nacional. O papel da micro e da pequena empresa na economia é fundamental na geração de emprego e renda; esse é o caminho do desenvolvimento”, afirmou o secretário especial de Projetos Estratégicos do governo do Estado de São Paulo, Guilherme Afif Domingos, uma das autoridades presentes na cerimônia de abertura do evento.



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, visitou a FE24 e assinou o Guia da Candidata e Candidato Empreendedores, documento que reúne dez compromissos propostos pelo Sebrae-SP para o fortalecimento do empreendedorismo local e que os candidatos a prefeita ou prefeito se comprometem a incorporar em suas agendas caso eleitos. “Trabalhar em conjunto potencializa e traz um resultado melhor, assim como as políticas públicas que se somam às que o Sebrae desenvolve; o objetivo é poder gerar oportunidades para as pessoas empreenderem”, disse Nunes.



O Diretor-Superintendente do Sebrae-SP, Nelson Hervey Costa, destacou a universalidade da FE24. “Estamos com todo o time do Sebrae para receber as pessoas que querem empreender, estudantes que pensam em empreender lá na frente; temos atendimento para crianças a partir de cinco anos para falar sobre cultura empreendedora; é um espaço para todas as pessoas. Queremos ser parceiros do empreendedor e construir esse caminho juntos; todos do Sebrae estão envolvidos para fazer um evento maravilhoso.”



“Nós, da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, estamos muito felizes de participar mais uma vez da Feira do Empreendedor porque o Sebrae tem sido um grande parceiro nosso em todos os programas, especialmente e, obviamente, naqueles relacionados ao dia a dia do empreendedor. Quanto mais estivermos próximos do empreendedor, quanto mais entendermos quais são as dificuldades, mais conseguiremos ser assertivos na entrega dos produtos e serviços do Estado”, disse a secretária executiva de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Juliana Cardoso.



A FE24 é realizada em um espaço de 52 mil metros quadrados. São 28 atrações distribuídas em seis eixos temáticos e mais de mil espaços de exposição. O Sebrae-SP organizou mais de 440 missões que levarão empreendedores de todo o Estado de São Paulo durante todo o evento; são esperados 118 mil visitantes nos quatro dias da Feira.



Fotos da FE24: Link



Carbono neutro



A neutralização de carbono envolve compensar as emissões de gases do efeito estufa. O Sebrae-SP está muito preocupado com a sustentabilidade do planeta. Por isso, na FE24, a neutralização de carbono abrangerá o consumo de energia, os deslocamentos e a gestão de resíduos durante as três fases do evento: montagem, realização e desmontagem.



SERVIÇO



Feira do Empreendedor 2024



Data: 11 a 14 de outubro, das 10h às 20h



Local: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Água Funda, São Paulo



Informações e inscrições: Link



Entrada gratuita



Como chegar:



Os traslados gratuitos de vans estarão disponíveis em duas estações do metrô ao SP Expo, das 9h30 às 21h30.



Estação Santos-Imigrantes (linha verde)

Rua. Engº. Guilherme Winter x Av. Dr. Ricardo Jafet



Estação São Judas (linha azul)

Rua Major Freire (desembarque) x Av. Fagundes Filho (embarque)