Feira do Bom Retiro entra em ritmo de Carnaval a partir deste sábado, 10

A Feira do Bom Retiro realiza neste sábado, dia 10, seu especial de Carnaval com bloco temático de marchinhas e músicas da festa. O público está convidado a entrar no clima de folia indo ao evento de fantasia.

Para manter a tradição, os circuitos de apresentação com covers que se inscreveram previamente serão mantidos ao longo da programação. As músicas mais escolhidas para serem performadas são de K-Pop e incluem hits atuais como Batter Up, do grupo BabyMonster, e Drama, do grupo Aespa.

O random play dance, uma das atrações mais pedidas pelo público, também está programada para acontecer no próximo sábado. Os visitantes e aspirantes a dançarinos devem se preparar para blocos de random com, pelo menos, meia hora de muitas músicas conhecidas na comunidade de fãs de K-Pop.

Para completar as atividades desta edição, o grupo de Caligrafia Tradicional Coreana foi convidado para participar oferecendo o nome dos interessados escrito no alfabeto coreano de forma artística.

As barracas de comida, bebida e artigos de K-Pop são outro atrativo da Feira, que é multicultural e gastronômica. Entre as opções de pratos estão Kimbap, Mandu, Topokki, Bibimbap e Corn Dog, muito vistos nas produções audiovisuais coreanas conhecidas como K-Dramas.

A Feira do Bom Retiro é um evento com entrada gratuita e realizado todo sábado, das 10h às 17h, na Rua Cônego Martins, travessa da famosa Rua José Paulino. Por conta de possíveis interdições de ruas devido ao Carnaval, é recomendado ir de metrô e descer nas estações Luz ou Tiradentes, a cerca de 5 e 10 minutos, respectivamente.

Festival de Ano Novo Lunar – Seollal

No último final de semana, nos dias 03 e 04, a Feira do Bom Retiro realizou a 2ª edição do Festival de Ano Novo Lunar – Seollal, sendo que, desta vez, as comunidades chinesa e japonesa foram convidadas para participarem ao lado da coreana.

Mais de 25 mil pessoas passaram nos dois dias pela Praça Coronel Fernando Prestes, também conhecida como praça do metrô Tiradentes, mostrando o grande sucesso do evento.

Foram mais de 20 atrações representando os três países participantes e mais de 30 expositores oferecendo, entre outros produtos, uma grande oferta de pratos da culinária asiática.

Após o sucesso deste novo formato, a direção do evento planeja, para a edição de 2025, continuar com a estratégia de incluir outros países asiáticos que também celebram a data especial e, consequentemente, promover a cultura do continente.

Serviço

Feira do Bom Retiro

Onde: Rua Cônego Martins

Quando: 10 de fevereiro, das 10h às 17h

Quanto: Entrada gratuita

Maiores informações: Instagram @feiradobomretiro