Feira de Estágio terá duas mil vagas disponíveis em órgãos da Prefeitura de SP

A Prefeitura realiza na terça-feira, 9 de abril, a 3ª Feira de Estágio em parceria com o CIEE. Estarão disponíveis mais de 2 mil vagas para estudantes de nível superior e médio em várias áreas de atuação. O evento será realizado das 10h às 18h, na Praça das Artes, que fica na avenida São João, 281.

Vão participar da Feira Secretarias Municipais e órgãos da administração direta, com vagas nas áreas de Engenharia, Arquitetura, Medicina, Enfermagem, Administração, Pedagogia, Comunicação, Direito, Artes Visuais, Ciências Sociais, Tecnologia da Informação, Secretariado, História, entre outras. Atualmente, os estudantes têm duas oportunidades de horários de trabalho na prefeitura: 4 horas e 6 horas.

Os interessados poderão conversar com os representantes das unidades de Recursos Humanos, entender como será o estágio, ter informações de valor de bolsa-estágio e benefícios. Eles poderão realizar o cadastro, ou mesmo, atualizar os dados no Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE.

Estágio

A Prefeitura conta, atualmente, com 10.458 estagiários na administração direta. Deste total, 8.920 (85%) são mulheres e 1.538 (15%) homens. A idade mínima para estagiar na administração municipal é de 16 anos, mas predomina-se a faixa etária entre 20 a 29 anos (46%). Pessoas com mais de 50 anos também participam do Programa de Estágio da Prefeitura e ocupam mais de 4% das vagas.

Os requisitos para participar da seleção são:

Ensino Médio/Técnico: início possibilitado a partir do 1º semestre até o penúltimo com idade mínima de 16 anos).

Nível Superior: início possibilitado a partir do 1º semestre até o penúltimo do curso.

Os selecionados têm direto à Bolsa Auxílio e Auxílio Transporte. O estágio é remunerado por meio de bolsa-estágio, conforme a carga horária:

Ensino Médio: A bolsa-estágio de 4 horas diárias terá pagamento de R$ 700,00

Ensino Superior: A bolsa-estágio para carga horária de 4 horas terá pagamento de R$ 1.000,00. A bolsa-estágio para carga horária de 6 horas será de R$ 1.500,00

A bolsa-estágio de 6 horas conta com o benefício de Auxílio Transporte no valor atual de até R$ R$ 220,00 mensais e Auxílio Refeição no valor de R$ 26,53 ao dia.

A bolsa-auxílio de 4 horas conta com o Auxílio Transporte no valor de até R$ 220,00 mensais.