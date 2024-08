Feira de empregabilidade terá vagas para moradores de Cubatão

No dia 30 de agosto, o SENAI Cubatão recebe a feira de empregabilidade, ação mobilizada e organizada pela Rumo, Visão Mundial, Alicerce Educação, e SENAI, em prol de promover o crescimento profissional e inserção no mercado de trabalho para jovens da Baixada Santista. O evento contará com vagas de empresas que atuam no polo industrial de Cubatão e palestras sobre desenvolvimento de carreira profissional.

“Estamos muito animados em realizar a feira de empregabilidade em Cubatão. “Os projetos financiados pela Rumo já passaram por diversas captações de jovens, como por exemplo, o Mercado do Futuro que visa a qualificação profissional desse público e agora, temos muito orgulho de proporcionar mais uma oportunidade a cada um deles”, destaca Kess Jones, responsável da Visão Mundial pelo projeto.

“Promover a transformação social por meio da educação, da cultura e da geração de renda é um compromisso da Rumo para impulsionar o protagonismo das comunidades que convivem com a nossa operação. No caso de Cubatão, a feira é apenas uma das diversas iniciativas que desenvolvemos visando levar desenvolvimento e qualificação profissional aos jovens e adultos”, completa Silvia Azuma, gerente de Responsabilidade Social da Rumo.

Nessa data, a Rumo e a ONG Visão Mundial lançarão uma minissérie com histórias de sucesso do projeto Mercado do Futuro, que trará a experiência individual dos participantes que foram impactados pela ação.

O projeto Mercado do Futuro foi criado em 2023, visando oferecer cursos profissionalizantes na cidade de Cubatão. “Já estamos há um ano com a iniciativa e sabemos da importância na vida de cada um que faz parte dos cursos realizados. Nossa missão é transformar a vida das pessoas”, conclui Kess.

Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a região de Cubatão registrou um acumulado de 15 contratações em 2023, o que representa uma baixa de 98,7% em comparação com 2022.

Serviço

Feira de Empreendedorismo em Cubatão

Data: 30 de agosto de 2024

Horário: 9h às 17h30

Local: SENAI Cubatão – Praça da Bíblia, 1 – Centro

Entrada gratuita