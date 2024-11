Feira de empregabilidade conecta jovens ao mercado de tecnologia e engenharia

A Feira Virtual Emprega de Tecnologia e Engenharia acontecerá no próximo dia 12, em um ecossistema virtual de empregabilidade interativo em 3D, que oferecerá palestras ao vivo, networking com recrutadores, atividades de desenvolvimento e mais de três mil vagas de estágio, trainee e emprego, em diversas empresas de todo o Brasil, além de oportunidades exclusivas para PcD. Profissionais do futuro: inovação, transformação digital e IA serão temas abordados na feira.

O objetivo de fomentar a empregabilidade e estimular o interesse de jovens na área de Tecnologia e Engenharia. Os interessados já podem se inscrever e garantir acesso antecipado a diversos conteúdos através do link. Conheça algumas das empresas já confirmadas: Agiel – Agência de Estágios; Caderno Nacional; CSN; Cia de Talentos; CIEE Rio; Grupo Capacitare; Grupo Fleury; ILOS; Maity Bioenergia; NUBE- Núcleo Brasileiro de Estágios; Nublify; Super Estágios; Totvs; Visagio e WallJobs.

O mercado de trabalho terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025. É o que aponta um relatório do Google, produzido em parceria com a Associação Brasileira de Startups (Abstartups). Anualmente, 53 mil profissionais irão se formar, mas a demanda por novos talentos nesse período será de 800 mil, segundo a associação das empresas de tecnologia, a Brasscom. Os salários para estes profissionais variam de R$ 3,4 mil, para um analista de suporte júnior, a R$ 51,6 mil, para um diretor de tecnologia experiente, de acordo com o Guia Salarial da recrutadora Robert Half.

Como participar:

O evento, gratuito e 100% online, é aberto ao público, especialmente a universitários e profissionais interessados nas áreas de tecnologia e engenharia. Para participar, basta fazer inscrição através do link. Jovens interessados em oportunidades nas áreas de engenharia, como computação, produção, civil, mecânica, elétrica, telecomunicações e petróleo, além de carreiras relacionadas à tecnologia, como arquitetura de redes, ciência de dados, computação, desenvolvimento mobile, tecnologia da informação, jogos digitais, programador web, entre outras, podem cadastrar seus currículos atualizados para aplicação em vagas e também para visualização dos recrutadores das empresas participantes.

Serviço:

Feira Virtual Emprega – Tecnologia & Engenharias: 12 de novembro – das 9h às 18h

Inscrição:

https://pre-registro.verosolutions.com.br/tecnologia&engenharias?origem=ImpresaSP&utm_source=ImprensaSP&utm_medium=tecnologia_e_engenharias&utm_id=Emprega