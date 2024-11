Feira de Empreendedorismo Braskem reúne comerciantes do ABC

A Feira de Empreendedorismo Braskem, promovida no último dia 24 de outubro, reuniu formandas do Programa Empreendedoras do ABC, fruto do projeto que tem como objetivo incentivar mulheres no desenvolvimento local focado na capacitação profissional e empoderamento econômico de mulheres empreendedoras

Por meio dessa iniciativa, a companhia já formou mais de 170 mulheres no Estado do São Paulo, a maior parte delas, empreendedoras que são chefes de família e auxiliam na composição de renda familiar.

O evento, realizado pela primeira vez no Pinheiros One, onde a Braskem e outras empresas estão situadas, foi voltado para todos os colaboradores e parceiros da empresa, e permitiu que as fornecedoras regionais levassem seus negócios e produtos ainda mais longe.

Durante a feira, quatro empreendedoras do entorno das unidades industriais do ABC disponibilizaram uma grande variedade de produtos, trazendo ainda mais valor ao trabalho apresentado.

“A Braskem acredita no poder do empreendedorismo como canal de transformação. E o Programa Empreendedoras Braskem é uma ação não apenas de empreender, mas sim de empoderar as mulheres, fomentando a geração de renda e a capacitação profissional”, destaca Alexandra Calixto Gioso, Gerente de Relações Institucionais da Braskem Sudeste.