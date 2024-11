Feira de Discos chega ao Atrium Shopping

No próximo domingo, dia 24, o Atrium Shopping, em Santo André, será palco pela primeira vez de uma experiência imperdível para os amantes de música e colecionadores com a Feira de Discos. O encontro, voltado para toda a família, convida diferentes gerações a reviverem a era dos vinis e a enriquecerem suas coleções com discos raros e novos. O evento acontece das 10h às 22h, no piso 1 do empreendimento.

A expectativa é a de atrair cerca de 500 visitantes, entre colecionadores e curiosos. O evento celebra a retomada dos discos de vinil, que têm conquistado um público cada vez mais jovem e apaixonado pela experiência tátil e sonora que eles proporcionam. Além de explorar bancas de música dos mais variados estilos, o público tem a chance de negociar, trocar e até vender seus próprios discos e aparelhos de som.

“A volta dos discos se deve principalmente às novas gerações, que a cada dia se interessam mais pela experiência de ouvir e colecionar LPs e CDs. Quando frequentamos feiras de discos, percebemos a presença de adolescentes e jovens adultos, que chegam com muito conhecimento e bom gosto para garimpar discos com a gente. Levar o colecionismo musical para as novas gerações é uma das principais motivações de nosso trabalho”, comenta Rodrigo Marques Foresto, proprietário da Warlock Discos e organizador do evento.

Os visitantes podem explorar uma seleção impressionante com mais de 7 mil itens à venda, incluindo clássicos de bandas lendárias como Beatles, Pink Floyd, Iron Maiden e Metallica, assim como lançamentos de artistas contemporâneos como Taylor Swift e Harry Styles. Além disso, o evento conta com edições especiais importadas de países como Japão, Estados Unidos e Europa, e uma rica variedade de estilos, incluindo Bossa Nova, MPB, Jazz, Blues, trilhas sonoras de filmes e muito mais. Para colecionadores e novatos, a feira é uma oportunidade de encontrar desde peças raras até discos acessíveis, com preços que começam a partir de 10 reais.

“Estamos muito empolgados em proporcionar uma experiência como essa para a comunidade de Santo André e região. Esse evento é uma oportunidade de celebrar a música como forma de conexão entre gerações, resgatando a magia dos vinis e ampliando o acesso à cultura musical de forma democrática”, comenta Vanessa Nery, gerente geral do Atrium Shopping.

Serviço

Evento: Feira de Vinil no Atrium Shopping

Data: 24 de novembro

Horário: 10h às 22h

Local: Piso 1, Atrium Shopping

Entrada: Gratuita

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André