Feira de cabelos afros, batalhas de Mc, dança e circo agitam as Fábricas de Cultura

Moda, música, dança, teatro, circo e tantas outras linguagens vãoocupar as Fábricas de Cultura – Programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerenciado pela Poiesis – ao longo de setembro para divertir crianças, jovens e adultos nas zonas norte e sul da cidade, em Diadema e Osasco.

Mas toda essa diversão também vem com a inclusão. O programa Fábricas de Cultura oferece em boa parte de suas programações a acessibilidade em Libras (indicações na parte final do release – serviço). E no mês em que se celebra o Dia Nacional do Surdo (26/09), as unidades também realizam bate-papos e exposições para fortalecer este compromisso.

A seguir, alguns destaques do mês de setembro. Toda a programação é gratuita.

Circuito de dança e batalhas de Mc’s

Em setembro, algumas Fábricas de Cultura recebem as seletivas das zonas norte e sul do circuito paulista de Batalha de MC. O evento reúne MC’s que participaram das seletivas entre junho e julho, e agora se apresentarão para o público. Na zona sul o evento acontece na Fábrica de Cultura Capão Redondo no dia 8/09, domingo, enquanto na zona norte será na Fábrica de Cultura Jaçanã no dia 14, sábado. Ambas acontecem a partir das 16h. No dia 28, sábado, às 17h, acontece a edição da zona oeste na Fábrica de Cultura Osasco.

Já para quem for de dança, a Cia. Cisne Negro apresenta alguns espetáculos nas Fábricas de Cultura Osasco (4, quarta-feira), Jaçanã (5, quinta-feira) e Capão Redondo (12, quinta-feira), sempre às 15h. O público poderá assistir aos espetáculos “Mañana de Reyes”, do coreógrafo brasileiro Dany Bittencourt com música de Eduardo Fabini, e o recém-estreado “Instar”, do coreógrafo israelense Elie Lazer com música de Verdi e Schubert, que apresenta um ballet neoclássico.

Zona sul

O circo toma conta da Fábrica de Cultura Jardim São Luís no dia 12/09, quinta-feira, às 15h, com o espetáculo “Tarântula transita!” da artista circense e travesti Vulcânica Pokaropa. A produção utiliza da comicidade, bambolê, malabares, mágica e manipulação de bonecos para narrar a história de quatro amigas para alcançar seus sonhos apesar dos obstáculos. A história é inspirada na Operação Tarântula, ação ocorrida no final da ditadura militar no Brasil, que buscava eliminar das ruas pessoas trans e travestis.

Essa, assim como outras atividades do mês, conta com interpretação em Libras. E para quem ficar curioso sobre o universo da Língua Brasileira de Sinais, no dia 21, sábado, às 19h, a unidade Jardim São Luís realiza a exibição do documentário “Visões em Movimento” e um bate-papo sobre inclusão e acessibilidade no Brasil com a tradutora e intérprete de Libras Rosimeire Santos, a designer de moda Raquel Dias e o pedagogo Maycon Mouro, ambas pessoas surdas.

Outro destaque na unidade Jardim São Luís é a 1ª edição da Feira de Cabelos afros, barbearia e tranças, realizada pelo Núcleo de Moda das Fábricas de Cultura, com sede na unidade, junto com o coletivo Trançando Raízes, no dia 14, sábado, a partir das 12h.

O evento, que celebra o Dia Mundial do Cabelo Afro (15/09), pretende destacar a beleza, diversidade e importância cultural dos cabelos afros ao proporcionar o empreendedorismo e empoderamento com 15 expositores das áreas de autocuidado, moda, cabelos e culinária.

O evento contará com a participação da hairstylist Ellen Amaral, especialista em corte e tintura; das trancistas Pretastica e Artes Leeh, que farão tranças e darão dicas para cuidar dos cabelos trançados e afros; além de um espaço dedicado a barbearia com jovens empreendedores locais para deixar os cabelos do público “na régua”. E a partir das 14h, o evento terá apresentação da DJ Afreekassia, misturando drill de Londres, Afro House de Angola e hip-hop americano com seus hits “Sou + as Negras” e “Eu Amo Ser Negona”, e do DJ Kakau.

Zona norte

A bailarina Luma Oliveira levará para a Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha uma aula show de Jazz Dance com As divas brasileiras. Os participantes aprenderão os passos base deste estilo musical ao som de Zezé Motta e Elza Soares no dia 12/09, quinta-feira, às 14h. Não é necessário se inscrever. E a aula contará com acessibilidade em Libras.

Ainda na Vila Nova Cachoeirinha, o público poderá ter mais contato com a cultura surda a partir da videoinstalação Palavras Cruzadas, de Daniel Lima, através de vídeos protagonizados por pessoas surdas que estão atuando em diversas lutas sociais. São 12 vídeos que ficarão expostos no dia 24, terça-feira, às 14h. O evento também contará com a participação de Edinho Santos, surdo, pedagogo, ator e poeta com destaque na cena dos Slams em São Paulo.

Já no Núcleo Taipas, da Fábrica de Cultura Brasilândia, a cultura popular encontra espaço com a atividade Frevo: um patrimônio imaterial no dia 13, sexta-feira, às 16h. O reconhecido mestre Coruja apresentará as coreografias e movimentos acrobáticos desta dança folclórica, além de participar de um bate-papo sobre as origens e tradições, como a sombrinha, antes utilizada como arma por capoeiristas e que se tornou um elemento decorativo essencial, contribuindo para a coreografia e equilíbrio dos passistas em festividades como o Carnaval. Outra opção em Taipas é a realização coletiva da instalação permanente em Permacultura no dia 21, sábado, a partir das 10h. No formato de horta, a instalação permitirá trocas contínuas de conhecimentos e práticas de atividades ligadas ao meio ambiente.

O sábado (21), às 15h, segue animado na Fábrica de Cultura Jaçanã com a apresentação do espetáculo “A Sílfide” da Cia. de dança Lonan. A obra é uma remontagem contemporânea do clássico “La Sylphide”, com direção de Hélio Lima e Pretah Thaís, e narra a história de James e sua paixão pela enigmática Sílfide. Já no dia 25, quarta-feira, às 15h, é a vez do circo com o “Estupendo Circo di SóLadies“, que apresenta adaptações de cenas clássicas do circo tradicional, levando em conta o universo feminino em sua trajetória cômica.

Ainda no dia 25, mas na Fábrica de Cultura Brasilândia, a cia. Ballet de Cegos, sob direção de Fernanda Bianchini, apresenta o espetáculo “Olhando para as estrelas”, produção integrada com uma vivência que possibilita os participantes interagir com a prática, levando a inclusão através da arte para todos. A apresentação será às 14h. E a agenda na zona norte termina com o espetáculo “Escolhas” de Juliana Bordallo, palhaça há 21 anos, no dia 27, sexta-feira, às 9h. Na peça, a palhaça Flóris da Silva mergulha nas memórias mais profundas em busca de respostas para seus problemas.

Região Metropolitana

O grupo Chemical Funk apresenta o espetáculo Funk, ancestralidade e revolução no dia 6, sexta-feira, às 15h, na Fábrica de Cultura Osasco. A produção apresenta o ritmo como um movimento de liberdade em que o público é convidado para mergulhar em viagem musical no tempo, unindo música, teatro e funk. Outra opção na unidade é uma oficina sobre a saúde mental da mulher negra ministrada pelo Café das Pretas, uma iniciativa formada por mulheres negras de Osasco para oferecer atividades que promovem reflexão e engajamento. O encontro é no dia 14, sábado, às 14h.

A partir do dia 12, quinta-feira, às 19h, será possível visitar a exposição Retrospectiva Jorge Vargas na Fábrica de Cultura Diadema. A exposição reúne obras escultóricas de diversas épocas e temáticas para contar um pouco da trajetória de Jorge Vargas, escultor radicado em Diadema. As obras trazem referências a origens do escultor, à cultura andina, à escultura renascentista religiosa, e à cultura brasileira, pop e contemporânea. A exposição fica em cartaz até o dia 12 de outubro e pode ser visitada de terça a sexta, das 9h às 19h e aos sábados, das 9h às 17h.

E no sábado, 14, das 14h às 21h30, a unidade Diadema junto com a Associação Viva a Diversidade celebra o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica com o evento Ocupa Sapatão. A programação inclui apresentações de dança com Drii Guedes e dos alunos da Escola Atos; bate-papos com representantes de movimentos ligados a comunidade lésbica e bissexuais, e encenação da peça “Ode ao Luto e aos amores que se vão”. Clique aqui para conferir detalhes e programação completa.

Bibliotecas

Você sabia que as bibliotecas das Fábricas de Cultura têm a própria agenda cultural? São diversas atividades mensais que unem literatura, jogos, contações e bate-papos com o objetivo de mostrar como os livros podem ir além das páginas. Confira algumas atividades que vão circular pelas unidades:

A Game e Arte convida o público para conhecer o Afrogame Orê, um jogo de arcade no formato de quebra-cabeças que aborda a amizade entre uma mãe e sua filha enquanto resgatam a própria ancestralidade. Outra opção é a oficina Jornada sonora, ministrada pelo musicoterapeuta Daniel Navaro. Utilizando um tabuleiro musical, os participantes serão incentivados a criarem de forma coletiva uma composição musical.

Além disso, será possível aprender os elementos básicos da música como ritmo, melodia e harmonia. E o coletivo Brotando em Mim irá oferecer a oficina Meu primeiro livro de rimas, levando o aprendizado sobre as diferentes formas de poesia, dentre elas a rima, para criarem um livro também com ilustrações.

Clique aqui e fique por dentro de toda a programação das bibliotecas.

Para conhecer mais sobre o trabalho das Fábricas de Cultura e formas de apoiar, acesse o site do Programa.