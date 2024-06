Feira de Brechós do ABC volta em ritmo de festa junina

Já consagrada como um dos eventos mais badalados de toda a região, a Feira de Brechós do ABC volta ao centro de Santo André neste sábado (29), às 10h, no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, com mais de 50 lojas, praça de alimentação, itens autorais, um acervo com centenas de discos de vinil e muita música.

Entre os expositores, o melhor da moda vintage, plus size, rock´n roll, infantil, esportiva, street wear, calçados, acessórios e outros. O evento também vai contar com dezenas de produtos artesanais e autorais que vão desde perfumaria natural e vegana, joias em aço, itens em crochê, ecobags pintadas à mão, bem como flash tarot, sebo de revistas em quadrinhos, entre outros.

Praça de Alimentação Junina

Além das opções diversificadas de comes e bebes que a Feira de Brechós sempre oferece, como lanche de pernil, hambúrgueres gourmet, cervejas artesanais, espetinhos e alternativas veganas, desta vez a praça de alimentação também vai contar com opções típicas juninas. Vinho quente, quentão, bolo de milho e muito amendoim são só algumas das delícias.

Trilha sonora

E como em arraiá que se preze não pode faltar forró, quem vai comandar o agito na Feira de Brechós do ABC vai ser o Nordeste Me Veste, que vai discotecar o melhor do estilo nordestino 100% em vinil, com grandes ícones do forró, baião, xote e xaxado.

Trocaria

Comprometida com a moda circular e formas mais conscientes de consumo, a Feira de Brechós do ABC, mais uma vez, promoverá o ‘Trocaria’, um estande onde qualquer pessoa pode converter peças de roupas usadas (limitadas a 5 e em perfeito estado) em pontos para trocá-los por novas aquisições, de graça.

A entrada é gratuita, o local é acessível e pet friendly.