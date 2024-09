Feira de Brechós do ABC traz música brasileira no Cine Theatro Carlos Gomes neste sábado

A Feira de Brechós do ABC volta ao centro de Santo André para sua 25ª edição no dia 28 de setembro de 2024, sábado, promovendo o comércio sustentável e a economia circular na região do ABC. Com mais de 70 lojas, a feira reúne o melhor da moda vintage, plus size, street wear, rock’n roll, camisas de time, calçados e acessórios, além de expositores de discos, arte e decoração.

Isabela Meneses, dona do @_herabrecho, compartilha como a feira impactou sua trajetória como empreendedora. “Fazer parte da Feira do ABC mudou minha visão de como é ter um brechó e me ajudou a realmente começar a empreender, ao invés de ter apenas um hobby.” Para ela, o evento é importante para vender seus produtos e ampliar a clientela, mas também para fortalecer o networking e a amizade com outros empreendedores. “Para mim, é a feira mais importante que já participei, a mais organizada e que de fato pensa com carinho em todos os envolvidos”, afirma.

Para Larissa Lorenzi, empreendedora da @bolodalala e frequentadora assídua do evento, a Feira de Brechós do ABC é uma experiência única. “A feira vai muito além de garimpar peças exclusivas ou roupas que já fizeram história. É um passeio gostoso, onde você pode ouvir boa música e sentir a atmosfera do lugar”, diz.

Discotecagem com Rotação Brasil

Quem curte música brasileira com muito swing não pode perder a apresentação do coletivo @rotacaobrasil. Com raízes no ABCD, o coletivo cria sets que misturam Bossa Nova, Samba Jazz, Samba-Rock e grandes clássicos da MPB, sempre com muito gingado e uma dose de crítica social influenciada pela história industrial e sindical da região. Todos os sets são executados exclusivamente em vinil, proporcionando uma experiência musical autêntica e cheia de estilo.

O DJ Marcos Bravo, integrante do coletivo, compartilha sua visão sobre tocar em eventos sustentáveis como a Feira de Brechós do ABC. “É muito legal tocar em um evento que valoriza a sustentabilidade, a música e os discos de vinil. Além disso, tem um gosto especial tocar para o público da região do ABC, que é de onde somos. A conexão é muito forte”, destaca.

Larissa também reconhece a atmosfera musical do evento. “O repertório das músicas tocadas na vitrola é incrível, nos leva para vários estados de espírito, e o mais legal é que tudo é 100% disco de vinil.”

Oportunidade de Garimpar

Além de desfrutar de música, cultura e entretenimento, os visitantes também têm a chance de participar do tradicional estande Trocaria, em que é possível trocar até cinco peças de roupas por pontos, que podem ser usados para adquirir novas peças. As trocas são válidas apenas dentro do estande e somente são aceitas peças em bom estado de conservação.

Larissa, que está em todas as edições, conta sobre sua tradição de garimpar na feira:

“Chego cedo e faço meus garimpos – minha busca é sempre por peças vintage. Passo em cada arara duas vezes para ter certeza de que não deixei passar nenhum ‘achado’.”

Outras atrações

Para os colecionadores de vinil, a Feira de Brechós do ABC oferece um acervo com centenas de discos à venda, uma oportunidade única para quem curte garimpar clássicos e raridades musicais. Além das roupas, os visitantes poderão conferir uma variedade de produtos como joias em aço, crochê, ecobags pintadas à mão e muito mais.

A feira também conta com uma praça de alimentação diversificada, oferecendo opções como hambúrgueres, espetinhos, comida mexicana, doces e compotas artesanais, além de sorvetes, cervejas e drinks artesanais. É o local perfeito para fazer uma pausa entre os garimpos e aproveitar ainda mais o clima descontraído do evento.

Mais do que um programa alternativo para a região do ABC, a feira tem se tornado cada vez mais um dos principais espaços de lazer e convívio de jovens e adultos, incluindo Larissa e seu marido. “Na saída, sempre rola um chopinho. Virou nossa tradição. Não importa o clima, a gente sempre senta e aproveita mais um pouco do que a feira tem a oferecer”, afirma.

A entrada é gratuita, o evento é acessível e pet friendly, proporcionando um ambiente acolhedor para toda a família.

SERVIÇO

Feira de Brechós do ABC

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes – Rua Senador Fláquer, 110 – Centro de Santo André

Horário: 10h às 18h

Entrada gratuita

Pet friendly e acessível