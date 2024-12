Feira de Brechós do ABC traz edição especial de final de ano

A Feira de Brechós do ABC retorna com uma edição imperdível para celebrar o final de ano, trazendo moda, música e sustentabilidade para Santo André nos dias 14 e 15 de dezembro. Em sua 27ª edição, o evento promete ser ainda mais especial, com uma programação que combina compras conscientes, atrações musicais e experiências únicas para toda a família.

No sábado, 14 de dezembro, os visitantes poderão se encantar com os ritmos da brasilidade ao som 100% vinil de @radiola.sa e @rodrigoregis_oficial, que trarão uma energia contagiante para embalar suas compras. Já no domingo, 15 de dezembro, a trilha sonora será marcada por clássicos dos anos 2000 e o melhor do pagode 90’s, com apresentações de @djnato_pk, @____ashira____ e @djsophia_, garantindo momentos inesquecíveis.

A feira reúne mais de 50 brechós por dia, oferecendo uma ampla variedade de peças, incluindo roupas masculinas, plus size, streetwear, moda infantil e acessórios. Além disso, o evento será um verdadeiro paraíso para quem busca presentes autorais e exclusivos. O público encontrará opções como lojas especializadas em discos de vinil, joias artesanais, cerâmicas, ecobags personalizadas, produtos de perfumaria natural, cachaças artesanais e muitas outras criações únicas que prometem surpreender.

Uma das novidades desta edição é o stand de desapegos de influencers da região, que traz peças exclusivas. Entre os destaques, está o Desapegos da Neon, com curadoria da ativista Neon Cunha, mulher negra, transgênero, e referência na luta por direitos humanos e da população LGBTQIAPN+ no Brasil.

Para quem busca renovação sustentável no guarda-roupa, o estande Trocaria estará presente, proporcionando trocas gratuitas de roupas. É só levar até cinco peças em perfeito estado e trocá-las por pontos para adquirir novas opções. Além disso, a feira conta com uma praça de alimentação que atende a todas as dietas, oferecendo lanches variados, espetinhos, cerveja artesanal, doces e licores, garantindo uma experiência gastronômica completa.

Desde 2018, a Feira de Brechós do ABC vem promovendo a sustentabilidade e o consumo consciente por meio da moda, fortalecendo a economia criativa e apoiando empreendedores locais, artistas e artesãos. Mais do que um evento, é um movimento de valorização cultural e responsabilidade ambiental.

A 27ª Feira de Brechós do ABC acontece na Rua Senador Fláquer, 110, no Centro de Santo André, das 10h às 18h. A entrada é gratuita e o evento é pet friendly, então traga seu amigo de quatro patas e aproveite esse final de semana especial! Venha vivenciar o consumo consciente com estilo, música e muita cultura!