Feira de Brechós do ABC realiza primeira edição do ano neste domingo

Neste domingo (17), a partir das 10h, o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, recebe a primeira edição do ano da Feira de Brechós do ABC. O evento é considerado o maior do gênero na região, chega à 21ª edição e mais uma vez promete estilo e sustentabilidade.

A Feira de Brechós do ABC vai oferecer uma grande variedade de produtos de moda sustentável. São 55 brechós expositores que reúnem peças de moda vintage, plus size, infantil, street wear, calçados e acessórios. O evento também contará com expositores de discos, arte, decoração e a sempre concorrida arara de trocas, o ‘Trocaria’, em que os participantes podem trocar peças de roupa (limitadas a cinco) em perfeito estado por pontos para novas aquisições. São válidas somente trocas feitas dentro do estande.

Das 10h às 18h, a Feira de Brechós traz ainda uma praça de alimentação diversificada que oferecerá hambúrgueres gourmet, cervejas artesanais, espetinhos, opções veganas, açaí e delícias caseiras.

Desta vez, a trilha sonora estará por conta do Doce Agulha, um coletivo de DJs 100% feminino que irá embalar o evento com os melhores clássicos nacionais e internacionais em vinil, garantindo a diversão de todos.

Os visitantes da feira também poderão conferir uma ampla variedade de produtos, que vão desde perfumaria natural e vegana, joias em aço, até bolsas artesanais em crochê, patches e ecobag pintadas à mão.

A entrada é gratuita, o local é acessível e pet friendly.



Serviço

Feira de Brechós do ABC – 21ª Edição

Data: 17/3/24 (domingo)

Horário: 10h às 18h

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro