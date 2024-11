Feira de Brechós do ABC chega ao Cine Theatro Carlos Gomes com edição especial de descontos

Neste sábado, 30 de novembro, a Feira de Brechós do ABC retorna ao centro de Santo André para sua 26ª edição, repleta de atrações especiais. O evento, que acontece das 10h às 18h no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, reafirma seu compromisso com a economia circular e o comércio sustentável, trazendo mais de 50 brechós com opções exclusivas, incluindo roupas masculinas, plus size, streetwear, moda infantil e acessórios, além de uma seleção especial em queima de estoque.

Para os amantes da música, a programação musical desta edição inclui discotecagem world music com Clayton Pepo, Buda nu Som e Márcio Dois, além de uma apresentação especial da Roda de Timbal – Bloco Afro Expresso Baianista, que promete animar o público com ritmos vibrantes e dançantes.

Outra grande atração é a Feira de Vinil, com centenas de discos à venda, oferecendo um verdadeiro paraíso para colecionadores e entusiastas do formato clássico.

Sustentabilidade em foco

O estande Trocaria marca presença mais uma vez, oferecendo a oportunidade de troca gratuita de roupas. Os visitantes podem levar até cinco peças em perfeito estado e trocá-las por pontos, que são convertidos em novas aquisições dentro do espaço.

Opções gastronômicas e arte ao vivo

A praça de alimentação promete agradar a todos os paladares, com uma diversidade de opções, incluindo alternativas veganas.

Entrada gratuita e pet friendly

Serviço

Feira de Brechós do ABC

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes – Rua Senador Fláquer, 110, Centro de Santo André

Horário: 10h às 18h

Pet friendly

Entrada gratuita