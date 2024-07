Feira de Brechós do ABC celebra hip-hop no Cine Theatro Carlos Gomes neste sábado

A Feira de Brechós do ABC volta ao centro de Santo André para sua 24ª edição com uma grande variedade de atrações, promovendo o comércio sustentável e a economia circular no ABC. São mais de 70 lojas reunindo o melhor da moda vintage, plus size, infantil, street wear, rock´n roll, calçados e acessórios, contando também com expositores de discos, arte e decoração.

Além de desfrutar de uma experiência única na região que combina lazer, música, entretenimento e gastronomia, os visitantes da Feira de Brechós do ABC também poderão trocar peças de roupas gratuitamente no estande Trocaria. Para fazer as trocas (limitadas a 5), os participantes devem levar até cinco peças em perfeito estado e trocá-las por pontos que são revertidos em novas aquisições. As trocas são válidas somente dentro do estande.

Em celebração ao mês do hip hop na cidade de Santo André, a Feira de Brechós do ABC vai contar com uma trilha sonora especial com DJ Ajamu, integrante da Festa Sintonia, e os seletores Makaspluff e Bell, que prometem animar a galera com sets 100% em vinil.

O evento também vai ter uma loja de desapegos especial de grandes nomes da cena do hip hop do ABC. As pessoas poderão garimpar roupas exclusivas dos rappers Ashira, Stefanie, Gigante, Pedro Simples, Arnaldo Tifu e DJ B8.

Para os amantes de música, a Feira de Brechós do ABC vai expor um acervo com centenas de discos à venda, um verdadeiro paraíso para quem coleciona vinil.

Os visitantes da feira também poderão conferir um stand da Renovo Collab, que levará transformação de roupas, pinturas, reparos e arte, incluindo um live painting feito pela artista Princesa Travesti.

A entrada é gratuita, o local é acessível e pet friendly.

SERVIÇO

Feira de Brechós do ABC

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes – Rua Senador Fláquer, 110 – Centro de Santo André

Horário: 10h às 18h

Pet friendly e acessível

Entrada gratuita