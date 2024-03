Feira de Brechós do ABC acontece em Santo André

A Feira de Brechós do ABC está de volta para sua 21ª edição, marcando o início do ano com estilo e sustentabilidade. O evento, considerado o maior do gênero na região, retorna ao centro de Santo André dia 17 de março de 2024, domingo, no Cine Theatro Carlos Gomes.

Mais uma vez a Feira de Brechós do ABC promete surpreender os visitantes com uma variedade de produtos de moda sustentável. São 55 brechós expositores que reúnem o melhor da moda vintage, plus size, infantil, street wear, calçados e acessórios. O evento também contará com expositores de discos, arte, decoração e a sempre concorrida arara de trocas, o ‘Trocaria’, em que os participantes podem trocar peças de roupa (limitadas a 5) em perfeito estado por pontos para novas aquisições. Trocas válidas somente dentro do estande.

Das 10h às 18h, os visitantes poderão desfrutar de uma experiência única de compras e entretenimento, com direito a uma praça de alimentação diversificada que oferece hambúrgueres gourmet, cervejas artesanais, espetinhos, opções veganas, açaí e delícias caseiras.

Desta vez, a trilha sonora estará por conta do Doce Agulha, um coletivo de DJs 100% feminino que irá embalar o evento com os melhores clássicos nacionais e internacionais em vinil, garantindo a diversão de todos.

Para os amantes de vitrola, a Feira de Brechós do ABC vai expor um acervo com centenas de discos de vinil à venda, um verdadeiro paraíso para os amantes de música e colecionadores.

Os visitantes da feira também poderão conferir uma ampla variedade de produtos, que vão desde perfumaria natural e vegana, jóias em aço, até bolsas artesanais em crochê, patches e ecobag pintadas à mão.

A entrada é gratuita, o local é acessível e pet-friendly.

Serviço: Feira de Brechós do ABC – 21ª Edição

Data: 17 de março de 2024

Horário: 10h às 18h

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes – Rua Senador Fláquer, 110 – Centro de Santo André