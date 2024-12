Feira de Brechós chega ao Cine Theatro Carlos Gomes no sábado e no domingo

De olho no movimento do comércio no período que antecede o Natal , a tradicional Feira de Brechós do ABC , realizada no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes , terá dois dias de duração neste final de semana: sábado (14) e domingo (15), sempre a partir das 10h . O Cine Theatro Carlos Gomes fica na Rua Senador Fláquer, 110, no Centro de Santo André .

A feira reúne mais de 50 brechós por dia , oferecendo uma ampla variedade de peças, incluindo roupas masculinas, plus size, streetwear, moda infantil e acessórios , bem como discotecas, arte e itens de decoração . O público também encontrará opções de lojas especializadas em discos de vinil, joias artesanais, cerâmicas, ecobags personalizadas, produtos de perfumaria natural, cachaças artesanais e muitas outras criações únicas que prometem surpreender.

Tudo isso ao som de RadiolaSA (@radiola.sa) e Rodrigo Regis (@rodrigoregis_oficial) , que levam no sábado os ritmos da brasilidade com uma trilha sonora produzida totalmente por discos de vinil , e no domingo, os clássicos dos anos 2000 e o melhor do pagode dos anos 90 , com apresentações de DJ Nato (@djnato_pk), Ashira (@ashira) e DJ Sophia (@djsophia_).

A Feira de Brechós do ABC é um evento independente que acontece desde 2018 em Santo André e que tem na moda e no vestuário como bandeiras para a promoção do consumo consciente, da sustentabilidade e da cultura da reutilização . Para tanto, o projeto regular , prestigia e fortalece trabalhadores do comércio sustentável de roupas, da economia criativa, artistas e artes , além de empreendedores locais e suas respectivas cadeias produtivas.

Haverá ainda opções gastronômicas com lanches, bolos, cafés, hambúrgueres, cerveja artesanal e opções veganas.

Serviço:

Feira de Brechós do ABC

Data: 14/12 (sábado) e 15/12 (domingo)

14/12 (sábado) e 15/12 (domingo) Horário: 10h às 18h

10h às 18h Local: Cine Teatro de Variedades Carlos Gomes

Cine Teatro de Variedades Carlos Gomes Endereço: Rua Senador Flaquer, 110 – Centro

Rua Senador Flaquer, 110 – Centro Classificação: Livre