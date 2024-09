Feira de Artes Gráficas e show com libras: veja o que fazer neste fim de semana em SP

Neste fim de semana, acontece no Parque Ibirapuera, no Museu Afro Brasil, a Feira de Artes Gráficas. Diversos expositores, que trabalham com diferentes estilos, técnicas e formatos de artes gráficas, estarão expondo suas gravuras, serigrafias, colagens, publicações independentes e ilustrações. A feira é gratuita, acontece no sábado (28), das 10h às 17h. Neste dia a entrada no Museu também será gratuita.

Na Biblioteca de São Paulo, em Santana, Zona Norte da capital paulista, no domingo (29), a partir das 15h, acontece o debate sobre o livro “Amor e outros Demônios”, de Gabriel García Márquez. No encontro, a Oficina Viagem Gastronômica discute a obra do escritor colombiano e ao longo da atividade, os participantes poderão degustar caldo de mandioca, suco de tamarindo e doces típicos.

Em Santos, o Museu do Café promove no sábado (28) a 7ª edição do Mercado Coffee. Em comemoração ao Dia Internacional do Café, celebrado em 1º de outubro, será realizada uma feira com exposição de cafés e produtos relacionados, além de degustações, apresentações artísticas e oficinas para adultos e crianças. O evento será das 10h às 19h.

E em Campos do Jordão, o Museu Felícia Leirner recebe um show infantil, com as clássicas canções populares brasileiras misturadas com brincadeiras e palhaçadas. O grupo também incorpora a linguagem de libras dentro do espetáculo. A apresentação será no sábado (28), às 11h.