Feira de Aniversário voltado ao 1º emprego em São Bernardo reúne mais de 2.000 pessoas

Voltada desta vez ao público jovem, a Feira de Aniversário de São Bernardo reuniu nesta sexta-feira (30/8) mais de 2.000 pessoas, com grande destaque ao primeiro emprego. O evento, entre as novidades, se deu nos Estúdios e Pavilhões de São Bernardo do Campo, e contou com a participação de 25 empresas, além de oferecer diversas atividades estruturadas nas dependências do amplo espaço do antigo Vera Cruz. A iniciativa foi concretizada pela Prefeitura, em parceria com a iniciativa privada.

Durante a feira, foram colocadas à disposição a oferta de cerca de 1.500 vagas. Deste total, praticamente metade direcionada a jovem aprendiz, estágio e, principalmente, primeiro emprego, com carteira assinada. Outro diferencial desta edição ocorreu com a realização de palestras de capacitação para o mercado de trabalho e exposições tecnológicas, ações viabilizadas por empresas e universidades da cidade, a exemplo da FEI, Fasb, São Judas, Anhanguera, Fatec e Termomecânica. O evento foi organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo, chefiada por Fernando Longo.

“Consideramos esse um feirão turbo, espécie de Poupatempo do Emprego. Além de oportunidades, sobretudo ao jovem, estamos oferecemos capacitação, palestras, atividades para melhor desempenho dos candidatos, tudo isso em conjunto com universidades, Senac, Sebrae e as próprias empresas. Tivemos um upgrade no formato, sempre pensando em aprimorar o modelo e registrarmos ainda mais resultados na prática. Não podemos ficar estáticos, o mundo é dinâmico. Então, quanto mais inovações, melhor”, pontuou o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando.

Moradora de São Bernardo e entusiasta da iniciativa, a jovem Giovana Portela, de 17 anos, compareceu à feira em busca de vaga de jovem aprendiz ou estágio para começar sua trajetória no mercado de trabalho. “Estou em busca de vaga para iniciar minha vida profissional, procurando alternativas. Minha prioridade é em logística, porque tenho curso técnico na área.”

As empresas efetivaram pré-seleção dos candidatos no local. Auxiliar de RH da Siscom – atua no setor de teleatendimento para o mercado financeiro -, Giuliana Pelais Caetano frisou que a empresa disponibilizou mais de 30 vagas direcionadas ao primeiro emprego. “Demos encaminhamento Temos vagas abertas em estágio e primeiro em operador de telecobrança, todas para São Bernardo. Entre as dicas, é importante que o candidato conheça o trabalho da empresa, atuação. Isso ajuda bastante.”

Integrante do RH dos Supermercados Coop, Daiana Rocha sustentou que a feira aproxima os candidatos dos departamentos competentes das empresas e facilita esse caminho em um só espaço. “O evento é muito importante para fazer a interlocução das oportunidades. Possibilita essa proximidade com o candidato, que aproveita também para tirar dúvidas sobre o processo.” Entre as vagas ofertadas pela empresa estão jovem aprendiz, operador de caixa, açougueiro, repositor e auxiliar de logística. Já Bruno Amaral, do Ciee, destacou ação de cadastramento e atualização do perfil dos estudantes para participação da seleção às vagas de jovem aprendiz e estágio. “Fazemos o Ciee em Movimento para auxiliar os estudantes justamente na busca do primeiro emprego. Isso porque, por vezes, o jovem tem acesso à tecnologia, mas falta um melhor direcionamento.”

PARTICIPAÇÃO – A lista de empresas participantes da Feira foi composta, além da Siscom, Coop e Ciee, ainda por Coca-Cola, Havan, Patriani, Eletra, Rede D’Or, Complexo ABC, Fundação do ABC, Drogasil, Tegma, Global, Indústria de Móveis Bartira, Casas Bahia, Zurich, Mart Group, Itemm, Expert Consultoria, Starseg, Teleperformance, Skitel, Nube, Avance e ABC Aprendiz.

FEIRÕES – Esse é o 12º feirão de emprego de São Bernardo nestes moldes, contabilizados a partir do evento da Mulher, na Esplanada do Paço Municipal. De lá para cá, a cidade registrou evento também atrelado ao Dia do Trabalho, da Inclusão (voltado a PCDs) e oportunidades de Natal, abrindo as portas, sobretudo, do Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, na Avenida Kennedy, mas também inaugurou versão no Ceitec (Centro de Inovação e Tecnologia), direcionado à saúde.