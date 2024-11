Feira de Adoção Pet na Av. Paulista

Em apoio à causa animal, o Top Center Shopping realiza uma feira de adoção de cães e gatos em parceria com o Projeto Pacotinho de Amor. A ação acontece no dia 20 de novembro, das 10h às 16h, na entrada principal do shopping, na Av. Paulista.

A feira oferece a oportunidade de adotar pets que já vêm vermifugados e vacinados, prontos para serem acolhidos por famílias preparadas para oferecer amor e cuidados. Serão disponibilizados 25 cães e 5 gatos, todos resgatados e cuidados pelo Projeto Pacotinho de Amor.

Para participar do processo de adoção, o potencial tutor precisa ser maior de 21 anos e atender aos requisitos estabelecidos. Primeiramente, é necessário preencher um questionário, apresentar fotos e vídeos dos espaços onde o pet terá acesso e rotas de fuga, além de apresentar documentos pessoais e comprovante de residência. A aprovação envolve uma entrevista no local e, uma vez selecionados, os interessados contribuem com uma taxa de adoção de R$100, destinada à manutenção dos cuidados veterinários dos resgatados.

Adoção responsável e requisitos específicos: Para garantir o bem-estar e segurança dos pets, as condições para adoção de gatos incluem residência em apartamentos 100% telados e a presença de caixa de transporte no ato da adoção. Interessados podem fazer o cadastro antecipado pelo WhatsApp (11) 99489-6555 ou diretamente no local, durante o evento.

“Estamos comprometidos em promover ações que aproximem a comunidade das causas de proteção e respeito aos animais, e a parceria com o Projeto Pacotinho de Amor é essencial para garantir um processo de adoção responsável e seguro, que traz felicidade para os pets e para as famílias adotantes,” declara Isabela Pavan, Coordenadora de Marketing do Top Center Shopping.

Com essa iniciativa, o empreendimento reforça seu papel social e convida o público a conhecer e apoiar a adoção responsável. Para mais informações, acompanhe pelas redes sociais ou pelo site oficial do shopping.

Serviço: Feira de Adoção Pet no Top Center Shopping

Data: 20 de novembro

Horário: Das 10h às 16h.

Local: Entrada do Top Center.

Av. Paulista, 854 – Bela Vista, São Paulo – SP.