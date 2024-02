Feira de Adoção em Ribeirão Pires celebra sucesso na colocação de 13 animais em novos lares

No último sábado (3), a cidade de Ribeirão Pires foi palco de mais uma bem-sucedida Feira de Adoção de Cães e Gatos, organizada pela Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal em colaboração com protetores independentes, Organizações Não Governamentais (ONGs) e o Conselho Municipal de Bem-Estar Animal. O evento, que teve como cenário a Vila do Doce, resultou na adoção de 13 animais, sendo 12 cachorros e 1 gato, que agora têm a chance de viver em lares.

Em 2023, a iniciativa conseguiu proporcionar novos lares para mais de 240 animais em eventos turísticos e nas tradicionais feiras de adoção de cães e gatos do município. Esses esforços não apenas promovem o bem-estar animal, mas também estão alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), reforçando o compromisso da cidade com a sustentabilidade e a responsabilidade social.

Além da adoção de animais, a feira ofereceu serviços essenciais para a saúde dos pets. O Centro de Controle de Zoonoses, vinculado à Secretaria de Saúde, realizou a vacinação antirrábica, contribuindo para a prevenção de doenças e a promoção da saúde pública.

Destaca-se que a maioria dos animais disponíveis para adoção já estava castrada, e para aqueles que ainda não passaram pelo procedimento, a castração será garantida gratuitamente a todos que desejarem realizar esse importante passo para o controle populacional e o bem-estar dos animais.