Feira de Adoção de Cães e Gatos de Ribeirão Pires leva 14 animais a novos lares

Neste sábado (30), a Praça Central de Ribeirão Pires sediou mais uma edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos realizada pela Prefeitura, por meio de parceria com ONGs e protetores independentes. Durante o evento, 14 animais ganharam novos lares. Além da adoção, equipes da Prefeitura aplicaram, gratuitamente, vacinação antirrábica felina e canina, medida que beneficiou 40 animais.

Entre as boas histórias que nasceram em mais uma edição da Feira de Adoção está a de Cléria Toledo, 71 anos, moradora de Sapopemba, São Paulo, que ficou sabendo do evento através de sua filha. A senhora, que recentemente perdeu seu antigo companheiro de quatro patas, citou que sua casa estava vazia, sem alegria, e sentia muita falta de ter um cachorro como companheiro. “O olho dele me chamou atenção e agora vamos ser eu e ele. Ele vai me trazer vida e alegria. Vai ser meu companheiro”, descreveu Cléria.

Interessados em adotar um pet precisam atender a alguns requisitos: ser maior de 18 anos, apresentar documento de identidade e comprovante de residência. Além disso, todos os candidatos passam por avaliação conduzida pelos doadores e por voluntários das ONGs participantes. Esse processo tem como finalidade analisar o perfil dos adotantes, garantindo que os animais sejam entregues a famílias capazes de oferecer os cuidados necessários, além de amor e proteção.