Feira de adoção conta com mais de 90 animais resgatados em rodovias de SP

A concessionária Entrevias, que integra o ​Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, supervisionado pela Artesp, realizará neste domingo (3) uma feira de adoção de animais domésticos resgatados ao longo dos 570,8​​​ quilômetros administrados​. O evento acontecerá na Feira Livre, localizada na Av. Sampaio Vidal, em Marília, das 8h às 11h30.

Mais de 90 animais estão à espera de um novo lar, todos eles já receberam vacinas, foram castrados e vermifugados. Esta iniciativa integra a campanha “Adotar é o Bicho”, promovido pela concessionária com o objetivo de estimular a adoção responsável de animais.

Com especial atenção à segurança dos condutores e à preservação da fauna local, o programa de concessões realiza o resgate de animais domésticos e silvestres encontrados feridos nas rodovias. Esses animais são encaminhados para abrigos em parceria com as concessionárias, onde recebem os cuidados médico veterinários necessários.

“O programa de concessões tem um compromisso constante com a segurança dos condutores e a proteção da fauna local. Os animais feridos ao longo das rodovias são resgatados para que recebam os cuidados adequados, antes de serem encaminhados para adoção. É uma forma de contribuirmos para o bem-estar dos animais e para a conscientização sobre a importância da preservação ambiental”, comenta Milton Persoli, diretor-geral da Artesp.

Atualmente, o estado possui 424 passagens de fauna e outras 81 estão em fase de implantação. Essas passagens permitem que os animais silvestres e domésticos atravessem as rodovias de forma segura, sem a necessidade de cruzar a pista.

Sobre a Artesp

A Artesp – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – regula o Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo há mais de 20 anos. Sob sua gerência, estão 20 concessionárias, que atuam em 11,1 mil quilômetros de rodovias, o que representa mais de 40% da malha estadual, abrangendo 335 municípios.

A agência também fiscaliza o Transporte Intermunicipal de Passageiros, exceto nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, de Campinas, da Baixada Santista, do Vale do Paraíba/Litoral Norte e Sorocaba. Dentre as ações, realiza auditoria de frota, garagem e instalações, ações fiscais na operação das linhas regulares, nos terminais rodoviários e nas rodovias. Além disso, a Artesp é responsável pela regulação da concessão de 27 aeroportos regionais.